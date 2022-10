Top 14 - Toulouse : Mola regrette la mauvaise entame de match des siens

En ce début de saison 2022-23, Toulouse a faim de victoires et Ugo Mola ne s'en cache pas. Alors qu'il avait dû beaucoup faire tourner ce week-end, le manager des Haut-Garonnais a tout de même expliqué avoir quelques regrets suite à la courte défaite de son équipe à Bayonne samedi soir (26-22), lors de la 9eme journée de Top 14. Pour l'occasion, si l'intéressé devait se passer de nombreux internationaux, le point de bonus défensif ramené du Stade Jean-Dauger semblait bien maigre pour lui. « Pendant 20 minutes, on les a regardés jouer, on les a laissés faire ce qu'ils avaient prévu. À ce jeu, dans un stade et devant un public comme ça, quand vous êtes un peu à la course derrière, les décisions et les choix ne sont pas trop à-propos d'un côté et réussissent à tous les coups de l'autre. On a démarré la seconde période dans un tout autre état d'esprit, je suis donc assez fier de notre jeune garde », a notamment expliqué Mola.

Mola parle d'une « semaine de merde »

« Je suis plus déçu de l'entame de match, mais il faut qu'on apprenne aussi. J'aurais aimé qu'on donne le change plus que sur 50 minutes du match. On se trompe sur deux ou trois options en début de match. Quand tu cumules ces aléas, t'as une équipe qui est gonflée à bloc et une autre dans le dur. Mais quand ces gamins-là jouent leur rugby, ils arrivent à provoquer certaines choses, a par la suite déclaré le manager toulousain, dans des propos repris par L'Equipe. Il y a longtemps que je n'avais pas vécu une semaine de merde comme ça : 23 joueurs pros en moins, les deux ou trois jeunes qui jouent avec nous d'habitude blessés, heureusement on a rentré un international qui pointe le nez (Cyril Baille) et j'espère qu'il va rester une semaine de plus avec nous. » Le Stade Français est prévenu, période internationale ou non, les Rouge et Noir ne manqueront pas d'ambition samedi prochain à domicile.