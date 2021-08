Top 14 - Toulon : Sosene-Feagaï débarque en tant que joker médical

💥🇺🇸 𝗥𝗲𝗰𝗿𝘂𝘁𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 - L'international Mike Sosene-Feagaï en renfort au poste de talonneur, en qualité de joker médical de @ChrisTolofua !

🤙 𝚆𝚎𝚕𝚌𝚘𝚖𝚎 𝙼𝚒𝚔𝚎 ! https://t.co/l8jUyVWGDf



— RCT - RC Toulon (@RCTofficiel) August 30, 2021

Sosene-Feagaï remplacera Tolofua

Toulon se renforce. Ce lundi, via son compte Twitter officiel, le Rugby Club Toulonnais a officialisé l'arrivée du talonneur Mike Sosene-Feagaï (1,78m, 98kg), d'origine samoane et aujourd'hui âgé de 28 ans, en provenance du club néo-zélandais d'Auckland, pour qui il a joué lors des trois dernières saisons, en championnat., du côté de San Diego, où il a ainsi pu disputer un total de onze rencontres lors de la saison 2015-16, puis avec les Old Glory DC de Washington, lors de ces deux dernières années et avec il a ainsi eu l'occasion de jouer un total de seize matchs.L'international américain, qui compte un total de sept sélections et qui a grandi en Nouvelle-Zélande, débarque en tant que joker médical du talonneur Christopher Tolofua.et sera donc forcément absent pendant plusieurs mois, durant lesquels le nouveau venu sera ainsi là pour le suppléer.