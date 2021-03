Top 14 : Toulon s'offre le Racing 92, qui retrouve la 2eme place grâce au bonus défensif

Pour se relancer après deux désillusions de suite à domicile, dont l'une face à un mal classé, rien de tel que de s'offrir un succès face à l'un des leaders du championnat. Toulon avait parfaitement reçu le message. Battu lors de ses deux dernières sorties au stade Mayol, le RCT a donc relevé la tête de la plus belle façon qui soit, samedi soir en faisant chuter (25-21) une équipe du Racing 92 qui restait, elle, sur quatre victoires consécutives, contre Castres, le LOU, La Rochelle et à Montpellier. Et cela s'est senti sur la pelouse varoise, où les Franciliens n'ont pas été très loin de faire subir aux Toulonnais un troisième revers de rang chez eux. Heureusement pour les joueurs de Patrice Collazo, ils ont pu compter sur la botte d'un Louis Carbonel impérial au pied samedi soir (6 pénalité et 1 transformation) - domaine dans lequel il n'a rien raté - pour tenir finalement en respect au coup de sifflet final des Racingmen qui avaient donné d'entrée le ton sur un essai de Virimi Vakatawa après huit minutes de jeu.

Villière encore décisif

Gabin Villière, lui aussi international français et en grande forme, lui a immédiatement répondu pour empêcher au RCT de douter et lui donner un avantage, que Toulon n'a plus lâché. Bernard Le Roux a marqué le deuxième et dernier essai de son équipe en début de seconde mi-temps, mais il n'a fait que rapprocher son équipe d'un RCT qui a donc pu ensuite compter sur la précision de métronome de Carbonel pour conserver cette 11eme victoire de la saison, non sans souffrir jusqu'au bout. Toujours sixième, Toulon consolide sa place dans le Top 6. Le Racing, de son côté, profite du point du bonus défensif pour retrouver la deuxième place.



TOP 14 / 18EME JOURNEE

Vendredi 5 mars 2021

Montpellier - Clermont : 22-16



Samedi 6 mars 2021

Toulouse - Brive : 42-17

Bayonne - Lyon : 20-28

Bordeaux-Bègles - Pau : 29-23

Castres - La Rochelle : 22-15

Stade Français - Agen : 40-21

Toulon - Racing 92 : 25-21