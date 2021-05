Top 14 - Toulon : Parisse jouera encore un an et rêve toujours de l’équipe nationale

Une dernière sélection à l'automne ?

Actuellement sixième du Top 14 avec le RC Toulon, avec des matchs contre Bordeaux-Bègles et Castres à disputer pour finir la saison régulière, Sergio Parisse ne sait pas encore si son équipe disputera les phases finales, mais quoi qu’il arrive, sa carrière ne s’arrêtera pas en juin 2021. Le troisième ligne italien, qui fêtera ses 38 ans en septembre, jouera bien une saison de plus avec le RCT, et seulement comme joueur, comme il l’a confié dans une interview à Var-Matin ce lundi. « Ma priorité est de jouer la saison prochaine au RCT. On devait discuter d’un certain nombre de choses, c’est fait et le club fera une annonce le moment venu.» Cette saison, l’ancien joueur du Stade Français a disputé 13 matchs de Top 14 (tous comme titulaire, un essai marqué) et un de Champions Cup, mais a été perturbé entre janvier et mars par une blessure au mollet, puis par le covid-19 qui lui a fait perdre quatre kilos de muscles. Complètement rétabli, il espère bien finir la saison et jouer les phases finales avec le RCT.Ensuite, le natif de La Plata en Argentine aura un autre objectif : disputer à nouveau un match avec l’équipe d’Italie, lui qui n’a plus porté le maillot bleu depuis le match de poule perdu contre l’Afrique du Sud à la Coupe du Monde le 4 octobre 2019. « Mon discours n’a pas changé. J’ai toujours l’envie de disputer un dernier match avec l’Italie, reconnait Parisse. Il y a un nouveau sélectionneur (le Néo-Zélandais Kieran Crowley, ndlr) que je ne connais pas très bien. On n’en a pas encore parlé. La tournée d’été en Nouvelle-Zélande est annulée mais l’équipe joue à l’automne face aux All Blacks, l’Australie et l’Uruguay.» Au vu des derniers résultats de l’Italie, 15eme au classement mondial avec treize défaites de suite depuis la dernière sélection de Parisse, incorporer le troisième ligne à l’équipe, même pour un match, ne fera sans doute pas tache…