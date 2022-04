Top 14 - Stade Français/Wild : « Le club n’est pas assez professionnel »

Wild : "Quesada va être nommé directeur du rugby"

Hans-Peter Wild ne s’exprime par souvent, mais quand il le fait, ce n’est pas pour rien dire ! Ce mardi, le propriétaire et président du Stade Français a accordé une interview à L’Equipe, et il ne mâche pas ses mots. Même s’il garde espoir que le club parisien puisse encore se qualifier pour les barrages de Top 14 en remportant ses quatre derniers matchs (Paris compte pourtant onze points de retard sur le sixième), le milliardaire allemand reconnait que son club galère cette saison : «Ça m’attriste pour nos supporters, qui sont toujours derrière l’équipe. Ça m’attriste personnellement, car j’ai mis beaucoup d’argent dans le club. »Selon lui, l’origine du problème est profonde : « Le Stade Français n’est pas assez professionnel. La culture a été d’être spectaculaire, de faire des miracles, mais pas d’être professionnel. Ça n’a jamais changé ». Mais à l’intersaison, il devrait y avoir du changement, avec le renforcement du staff. « Gonzalo Quesada va être nommé directeur du rugby. Il sera le seul responsable du sportif sur toute la structure du club. Puis nous cherchons deux entraîneurs supplémentaires (de l’attaque et de la défense) pour renforcer notre staff », annonce Wild. Le président-propriétaire évoque également le cas du talonneur australien Tolu Latu (29 ans), expulsé samedi dernier contre le Racing 92 : "Je veux que chaque année, on voie que notre équipe progresse. Mais regardez, on parle de discipline et Tolu Latu est encore exclu face au Racing.Il faut le reconnaître, sinon vous ne réglerez jamais le problème. Il doit se soigner, réorganiser sa vie, on peut l’aider, mais comme avec toute addiction, Latu est comme un éléphant dans votre salon. Pour résoudre le problème, il faut sortir l’éléphant et non sortir les objets qui cassent. On doit donc prendre une décision concernant Latu. » Un dossier de plus à gérer pour l’état-major parisien, qui n’en manque déjà pas…