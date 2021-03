Top 14 - Stade Français : Saison terminée pour Julien Delbouis

La tuile pour le Stade Français. Le club parisien, huitième de Top 14 avant d’affronter la lanterne rouge Agen ce samedi, devra faire sans Julien Delbouis pour plusieurs mois, comme indiqué par le quotidien L’Équipe. Victime d’une rupture des ligaments croisés du genou le 20 février contre La Rochelle, match lors duquel il est sorti seulement quinze minutes après avoir fait son apparition sur le terrain, Julien Delbouis a été opéré cette semaine et doit tirer un trait sur la fin de l’exercice 2020-2021. Une bien mauvaise nouvelle pour celui qui a reçu les sollicitations de Fabien Galthié ces derniers mois. Appelé pour l’Automn Nations Cup, l’ancien joueur de Massy a dû déclarer forfait avant le match contre l’Italie le 28 novembre en raison d’une blessure.

Après les Bleus, coup de blues pour Delbouis

En janvier, le sélectionneur du XV de France a une nouvelle fois convoqué Delbouis en Bleu, cette fois-ci pour préparer le début du tournoi des 6 Nations. Cependant, le centre a fait les frais de la réduction du groupe France de 42 à 31 joueurs. Cette terrible blessure au genou repousse un peu plus ses espoirs de connaitre sa première sélection avec les Bleus. Le champion du monde U20 avec l’équipe de France en 2019 devra attendre de longs mois pour faire son retour sur les pelouses de Top 14. Cette saison, Julien Delbouis a joué un match de Challenge Cup contre Trévise et dix matchs de Top 14 dont six comme titulaire. Il a contribué à la victoire du Stade Français contre Toulouse (48-14) le 1er novembre en inscrivant le premier essai du match, le seul pour lui cette saison.