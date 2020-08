Top 14 - Stade Français : Le club parisien n'a pas demandé le report de son premier match de la saison

Le Stade Français a visiblement bien l'intention de prendre part à l'ouverture de la saison 2020-21 de Top 14. Pourtant, ces derniers jours, le club de rugby n'a clairement pas été épargné par le coronavirus, et compte même de nombreux cas positifs, soit 27 au total, avec pour certains, des lésions pulmonaires également. Toutefois, un éventuel report de son match contre Bordeaux-Bègles, prévu le vendredi 4 septembre (20h45), à l'occasion de la première journée, n'est pas d'actualité. Dans tous les cas, la formation parisienne n'a clairement pas l'intention d'en faire la demande. C'est ce qu'a déclaré, ce jeudi, Thomas Lombard, le directeur général du Stade Français, auprès de l'AFP : « On n'a pas fait de demande en ce sens. On laisse le comité médical de la LNR (Ligue nationale de rugby) statuer sur notre cas. » Toutefois, le dirigeant a, malgré tout, reconnu que le risque de report existait bel et bien : « Il y a un collège de spécialistes qui vont pouvoir établir la possibilité ou non de jouer cette rencontre. »

La préparation du Stade Français est plus que perturbée

Au lendemain de la publication de ce fameux communiqué, par le Stade Français, indiquant que certains des joueurs testés positifs au nouveau coronavirus, présentaient également des lésions pulmonaires, Thomas Lombard s'est voulu rassurant : « On pense que la situation va aller en s'améliorant, on va récupérer des joueurs. Ces cas de traces sur les poumons, ça concerne quand même très peu de joueurs. Ce qui veut dire que les autres vont pouvoir reprendre petit à petit. » Ces cas positifs ont été découverts au début de ce mois d'août. Le Stade Français revenait alors d'un stage effectué du côté de Nice. Depuis, la préparation du club de rugby est donc à l'arrêt. Les différentes personnes contaminées, joueurs mais aussi entraîneurs, ont, en effet, été placées à l'isolement, durant une semaine. De plus, deux rencontres amicales, contre Brive et Toulon, ont été annulées. Mais une chose est sûre, le Stade Français n'a donc pas l'intention de se laisser abattre et compte même bien être de la partie pour la grand lancement de cette toute nouvelle saison de Top 14.