Top 14 - Racing 92 : Tuisova a signé, la piste Jalibert se refroidit

Le Racing 92 tient le successeur de Virimi Vakatawa. En effet, alors que le trois-quarts polyvalent français a été contraint de mettre un terme à sa carrière à cause d'un problème cardiaque en septembre dernier, les Ciel et Blanc ont frappé un gros coup sur le marché des transferts pour le remplacer. Ce lundi, le club des Hauts-de-Seine a annoncé la signature de Josua Tuisova qui rejoindra le club l'été prochain, à l'issue de son contrat avec Lyon. A 28 ans, l'ailier ou centre fidjien va ouvrir une nouvelle page de sa carrière avec le Racing 92, après deux premières belles expériences en Top 14 à Toulon (de 2013 à 2019), puis au LOU depuis. Le champion olympique de rugby à VII en 2016 à Rio s'est engagé pour les trois prochaines saisons. La présence d'une forte communauté fidjienne en région parisienne aurait eu un impact sur le choix de Tuisova, qui retrouvera notamment ses compatriotes Vinaya Habosi et Wame Naituvi au sein de l'effectif que l'Anglais Stuart Lancaster prendra en mains dans quelques mois.

Jalibert, une piste à oublier ?

C'est à n'en pas douter un renfort de choix pour le Racing 92, d'autant plus qu'il a le statut de joueur issu de filière de la formation française (JIFF). Par ailleurs, le club de Jacky Lorenzetti, en quête d'un ouvreur de renom pour la saison prochaine, se serait récemment renseigné sur la situation de Matthieu Jalibert, d'après Midi Olympique. Sous contrat jusqu'en 2025 avec l'Union Bordeaux-Bègles, le joueur du XV de France semble cependant une piste très compliquée, surtout que Laurent Marti ne compte pas le lâcher si facilement. Après Cameron Woki, qui a quitté la Gironde pour les Hauts-de-Seine l'été dernier, le cas du natif du Saint-Germain-en-Laye pourrait agiter l'actualité, si l'envie lui prenait de changer d'air. Le Stade Français et Toulon seraient également sur le coup dans ce cas-là. A noter également, que Thomas Laclayat, le prometteur pilier droit français d'Oyonnax, devrait lui aussi évoluer sous les couleurs des Ciel et Blanc l'an prochain, alors que Boris Palu et Louis Dupichot devraient eux prolonger leur contrat.