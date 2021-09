Top 14 - Racing 92 : Thomas absent plusieurs semaines ?

Le sort s’acharne sur Teddy Thomas. Alors qu’il devait effectuer son retour à la compétition ce samedi lors de la rencontre entre le Racing 92 et Lyon (4eme journée de Top 14), l’ailier international français de tout juste 28 ans s’est de nouveau blessé, au niveaux des ischio-jambiers. C’est en tout cas ce que révèle Midi Olympique ce mercredi. Selon le bi-hebdomadaire, le natif de Biarritz sera absent pendant plusieurs semaines, et pourrait même manquer la Tournée d’automne avec les Bleus. Ce qui signifie qu’en plus des rencontres de Top 14 contre Lyon, Clermont, Perpignan, Toulon et Montpellier, le joueur aux 28 sélections (15 essais) serait absent pour le début du rassemblement du XV de France prévu à Marcoussis le 24 octobre, et pour un ou plusieurs matchs de la Tournée d’automne, contre l’Argentine le 6 novembre au Stade de France, la Géorgie le 14 novembre au Matmut Atlantique de Bordeaux et la Nouvelle-Zélande le 20 novembre au Stade de France. La dernière sélection de Teddy Thomas remonte au 17 juillet, lorsqu’il avait joué une heure lors du troisième match des Bleus en Australie, perdu 33-30.

Thomas a prolongé deux ans au printemps

Il n'a plus rejoué en compétition depuis. Et c’est sans lui que le Racing 92 a disputé ses trois premiers matchs de la saison de Top 14, avec à la clé une victoire sur le terrain du Stade Français, une autre à domicile contre La Rochelle et une défaite à Biarritz, ce qui permet aux Ciel et Blanc d’occuper la cinquième place du classement. Alors qu’il semblait sur le départ au printemps dernier, Teddy Thomas avait finalement prolongé son contrat pour deux ans avec le Racing, acceptant notamment de baisser son salaire afin de jouer avec son ami Gaël Fickou. Mais son entraîneur Laurent Travers l’avait appelé à être plus constant, les nombreuses blessures ne lui permettant pas d’enchaîner les matchs. Malheureusement, ce début de saison 2021-22 est en train de donner raison à l’entraîneur. Le compteur de Teddy Thomas avec les Ciel et Blanc restera donc bloqué à 95 matchs et 53 essais pendant encore quelques semaines…