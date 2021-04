Top 14 - Racing 92 : Lorenzetti revient sur l'arrivée de Fickou

« Je ne veux pas entrer dans cette polémique »

Gaël Fickou au Racing 92, c'est « un rêve devenu réalité », confiait un peu plus tôt cette semaine Jacky Lorenzetti, interrogé sur le sujet par RMC. Lors d'un entretien accordé à Midi Olympique, le président francilien a donné sa version des faits suite à ce transfert qui fait jaser en Top 14. « Déjà, il faut remettre les choses dans la réalité des faits. Un jour, un agent nous appelle en nous disant : "Le Stade Français veut se séparer de Gaël Fickou. Je suis chargé de lui trouver un club. Etes-vous intéressé ?" (...)Gaël Fickou, c'était quand même le meilleur joueur du Stade Français ! (...) Pourquoi ils s'en sont séparés ? Pour respecter le salary cap, je suppose, et c'est plutôt vertueux. Bon... Voici le point de départ...», a ainsi notamment expliqué Lorenzetti, au sujet du joueur qui a fait ses débuts sous ses nouvelles couleurs samedi soir à Ernest-Wallon, lors de la défaite du Racing 92 à Toulouse (34-16), un match comptant pour la 22eme journée du championnat de France.« On a une ribambelle de blessés. Quand la possibilité d’aller recruter un joker médical s’est avérée, on a réfléchi. A ce moment-là, l’agent nous a rappelé en nous disant qu’au regard de la situation, les relations entre le Stade Français et Fickou ne sont peut-être pas aussi bonnes qu’elles devraient l’être. Il était donc peut-être intéressant pour les deux parties de mettre fin à cette collaboration. C’est ce qui a été convenu très rapidement. Nous, ça nous intéressait de récupérer Fickou étant donné la blessure du capitaine Chavancy et c’est ce que l’on a fait très rapidement., a reconnu Lorenzetti, un peu plus tôt cette semaine, sur RMC. (...) Mais dans cette affaire, nous ne sommes demandeurs de rien. On a subi positivement les événements. Je garde tellement mauvais souvenir de cette fusion avortée avec le StadebFrançais que je ne vais pas m’engager dans quoi que ce soit qui puisse nuire à notre image dans les relations avec le Stade Français.