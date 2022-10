Top 14 - Racing 92 : Alo arrive en provenance des Wasps

114 minutes de jeu depuis le début de saison

Une recrue pour le Racing 92, qui n’est que onzième du Top 14 après sept journées ! Le club francilien a annoncé ce jeudi l’arrivée de Biyi Alo jusqu’à la fin de la saison. Le pilier anglais de 28 ans arrive en provenance des Wasps, dont il portait les couleurs depuis 2019, mais qui sont actuellement en redressement judiciaire et ont licencié tous leurs joueurs ! «leur » a d’ailleurs tenu à écrire le Racing 92 dans son message annonçant l’arrivée d’Alo. Né à Westminster en 1994, Biyi Alo (1,88m ; 128kg) a débuté sa carrière professionnelle chez les Saracens (2014-16, dont un prêt d'un an à Bedford), avant de rejoindre Worcester pour deux saisons, puis Coventry en 2018, et donc les Wasps. L'international anglais U18 et U20 (il a été champion du monde de la catégorie en 2014), également appelé en juin dernier par Eddie Jones pour un camp d'entraînement avec le XV de la Rose, va donc vivre sa première expérience à l'étranger et il va rapidement devoir s'acclimater au Top 14, d'autant que le Racing 92 a grandement besoin de points. Mais il aurait pu découvrir la France dès 2018, puisqu'il s'était mis d'accord avec Soyaux-Angoulême (Pro D2), avant de renoncer en raison d'un problème de santé.Cette saison, il a disputé quatre matchs avec les Wasps, dont un seul comme titulaire, pour seulement 114 minutes de jeu. Au total, il a pris part à 52 matchs de championnat d'Angleterre, 16 de Challenge Cup et seulement deux de Champions Cup, qu'il jouera avec le Racing dans les prochaines semaines.Et peut-être fera-t-il découvrir aux fans du Racing 92 les deux titres hip-hop qu'il a sortis en 2019, lui qui est rappeur à ses heures perdues ?