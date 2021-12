Top 14 : Plusieurs cas positifs au Racing 92 !

Voici une nouvelle inquiétante mais peu surprenante. Une vague de cas positifs au Covid-19 frappe sérieusement le Racing 92. Selon Rugbyrama, une dizaine d'éléments de l'effectif francilien auraient été testés positifs. Une véritable hécatombe. L'identité des Racingmen infectés n'a pas été communiquée, néanmoins un tel chiffre laisse penser que plusieurs cadres pourraient figurer parmi les victimes. Par conséquent, une énorme incertitude plane au-dessus de la rencontre du Boxing Day prévue ce lundi 27 décembre à la Paris La Défense Arena à 19h, face à la Section Paloise. Cette nouvelle intervient au lendemain de l'annulation d'un entraînement de Bordeaux-Bègles, touché également ce mercredi par plusieurs cas positifs.



Néanmoins, l'UBB avait annoncé que sa rencontre de Top 14 prévue lundi soir en prime-time (21h05) à Toulon n'était pas en danger. Après la Champions Cup, le championnat de France se retrouve dans l'embarras à cause de la situation sanitaire alarmante dans l'Hexagone et sur l'ensemble du vieux-continent. D'ailleurs, le Racing 92 avait remporté sur tapis vert sa rencontre comptant pour la 2eme journée de Coupe d'Europe le week-end dernier en raison du forfait des Ospreys. Plusieurs cas positifs au Covid-19 avaient été détectés au sein de la formation galloise. Bien qu'aucune information relative à des cas positifs n'a circulé cette semaine quant aux autres clubs de Top 14, l'inquiétude grandit.

Un club malade sportivement également

Sur la scène nationale, les Racingmen ne vont pas bien non plus. Remporter la dernière rencontre de l'année civile et de la phase aller à domicile leur aurait fait le plus grand bien. En 8eme position avec quatre longueurs de retard sur Clermont et le top 6, les Ciel et Blanc ne possèdent qu'un point d'avance sur Pau, 9eme. Pour rappel, les hommes de Laurent Travers restent sur trois défaites consécutives en Top 14, dont la dernière sortie à Nanterre, soldée par un échec cuisant contre Bordeaux-Bègles (14-37), avait suscité la colère de leur président Jacky Lorenzetti.