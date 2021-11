Top 14 - Perpignan : Tilsley prolonge son contrat

𝗣𝗿𝗼𝗹𝗼𝗻𝗴𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻

Tilsley a également porté les couleurs d'Agen et de Bordeaux-Bègles

Georges Tilsley joue la continuité. Ce mercredi après-midi, via son compte Twitter officiel, le club de rugby de Perpignan, pensionnaire du championnat de France de Top 14, a annoncé une prolongation de contrat.Né le 27 février 1992 en Papouasie Nouvelle-Guinée, Tilsley, aujourd'hui âgé de 29 ans, est un Néo-Zélandais qui peut à la fois évoluer en rugby à XV mais également en rugby à sept. Au sein du son club actuel de l'USA Perpignan, le joueur évolue principalement au poste d'ailier mais peut aussi jouer au centre ou bien alors à l'arrière.Après ses débuts professionnels, lors de l'année 2012 du côté de la province de Manawatu, Tilsley a ensuite rejoint la France, à l'occasion de l'année 2015. Le principal intéressé a d'abord évolué du côté d'Agen, avant de rejoindre le club de l'Union Bordeaux-Bègles, lors de l'année 2018.Un club chez qui il va donc encore rester un petit peu. Après un total de dix journées disputées, depuis le début de cette nouvelle saison du championnat de France de Top 14, le club de Perpignan n'occupe actuellement que la quatorzième et dernière place du classement de l'élite, avec un bilan de trois petites victoires pour également et surtout déjà sept défaites.