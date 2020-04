Top 14 – Pau : Trois internationaux quittent le Béarn

La Ligue nationale de rugby ayant décidé de faire reprendre la saison 2019-20 de Top 14 au mois d’août, au mieux, avec directement les phases finales, la Section Paloise, douzième au moment de la suspension de la saison, ne rejouera donc pas avant la saison prochaine, et peut affiner son effectif de 2020-21. Selon France 3 Nouvelle-Aquitaine, trois joueurs internationaux ne seront pas retenus cet été, leur contrat expirant le 30 juin : Colin Slade, Ben Smith et Dominiko Waqaniburotu.

Slade et Smith vers le Japon

L’ouvreur (ou arrière) Colin Slade (32 ans), qui a porté le maillot des All Blacks à 21 reprises, est arrivé à Pau en 2015, le temps de disputer 84 matchs et marquer 568 points. En raison de nombreuses commotions, il n’a disputé que cinq matchs de Top 14 cette saison, le dernier contre Montpellier le 29 février. Il va désormais jouer au Japon. Son compatriote Ben Smith (33 ans, 84 sélections avec les All Blacks), devrait lui aussi prendre la direction du Japon, après n’avoir passé qu’une seule saison à Pau, et disputé cinq matchs de Top 14 et deux de Challenge Cup. L’arrière avait notamment été suspendu trois semaines après avoir reçu un carton rouge contre le Stade Français. Enfin, le troisième ligne international fidjien Dominiko Waqaniburotu (34 ans) va également quitter le Béarn. Arrivé l’été dernier en provenance de Brive, il n’a joué que quatre matchs de Top 14 et un de Challenge Cup.