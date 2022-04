Top 14 - Pau : Colombet prolonge jusqu'en 2025

✍️ 𝙿𝚛𝚘𝚕𝚘𝚗𝚐𝚊𝚝𝚒𝚘𝚗

Colombet : "Je suis chez moi"

Piqueronies : "Nous avons fait le bon choix"

Mathias Colombet joue la continuité. Ce mercredi matin, via son compte Twitter officiel, le club de Pau, qui occupe actuellement la dixième place du classement de Top 14 après un total de 22 rencontres déjà disputées, a annoncé. Sous contrat jusqu'en 2023, le natif d'Aire-sur-l'Adour, revenu au sein de son club formateur "après une saison complète avec France 7", a signé un bail de deux années supplémentaires, jusqu'en 2025.Lors de cette saison actuellement en cours, Colombet a déjà été titulaire à treize reprises. Dans ce communiqué officialisant la nouvelle de sa prolongation, Mathias Colombet ne pouvait pas cacher sa joie : «Tout se passe très bien depuis cet été. Nous sommes sur une bonne dynamique, on progresse et on joue de mieux en mieux. Tout ça en prenant beaucoup de plaisir. Nous sommes en train de forger un véritable état d’esprit propre à la Section Paloise. Tous ces éléments m’ont convaincu de rester, d’autant plus que je suis chez moi. »Une prolongation qui a également fait réagir le manager Sébastien Piqueronies, dans ce même communiqué : « Nous travaillons dans la durée sur la construction de notre effectif, prolonger dès maintenant des joueurs encore sous contrat l’an prochain nous permet de solidifier notre projet à moyen terme., il était essentiel pour nous de pouvoir compter sur lui dans les années à venir. Son état d’esprit combatif, sa fougue et son important potentiel couplé à son double projet Section - France 7 nous assurent que nous avons fait le bon choix. »