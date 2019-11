Top 14 - Nuit du rugby : Kolbe et Toulouse à l'honneur

Plus d'informations à venir...



Palmarès seizième Nuit du rugby



Meilleur joueur de Top 14 : Cheslin Kolbe (Stade Toulousain)

Révélation de la saison : Pierre-Louis Barassi (Lyon OU)

Meilleur joueur international français : Damian Penaud (ASM Clermont Auvergne)

Meilleur joueur du Top 14 à la Coupe du Monde : Cheslin Kolbe (Stade Toulousain)

Meilleur arbitre : Jérôme Garcès

Meilleur staff de Top 14 : Stade Toulousain

Meilleur joueur de Pro D2 : Filimo Taofifenua (Aviron Bayonnais)

Meilleur staff de Pro D2 : Aviron Bayonnais

Meilleure joueuse internationale française : Pauline Bourdon (AS Bayonne)

Plus bel essai de la saison : Cheslin Kolbe (Stade Toulousain)

Meilleur public de la saison : CA Brive

Geste fair-play : Jerome Kaino (Stade Toulousain)