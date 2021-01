Top 14 - Montpellier : Garbajosa débarqué, Saint-André manager

Saint-André aux commandes, avec Elissalde et Azam

Communiqué du MHR

Xavier Garbajosa n’aura pas résisté à la défaite à domicile contre Toulouse (9-16). Le MHR s'est fait doubler par Castres, un autre club malade de cette première partie de saison de Top 14, pour se retrouver avant-dernier du classement, et le club présidé par Mohed Altrad a donc décidé de se séparer de son entraîneur, arrivé au début de la saison dernière. Si le club héraultais salue "son énergie et sa passion dans son travail" et le fait qu'il "a notamment œuvré pour structurer notre centre de formation et permis d’intégrer nos jeunes au sein de l’effectif professionnel",Avant de tomber plus bas, Mohed Altrad a donc préféré se séparer de son coach qui, la saison passée, avait conduit Montpellier à la huitième place au moment de l'arrêt de la saison (6 victoires, 3 nuls, 8 défaites).C'est Philippe Saint-André (53 ans), l'ancien sélectionneur du XV de France et directeur du rugby au MHR depuis mars 2020, qui devient manager de l'équipe professionnelle, avec sous sa coupe les deux entraîneurs Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam."Après une analyse détaillée de notre situation sportive, le Montpellier Hérault Rugby et Xavier Garbajosa ont décidé de mettre un terme à leur collaboration. Nous tenons à remercier Xavier Garbajosa pour tout ce qu’il a apporté au club. Xavier a mis beaucoup d’énergie et de passion dans son travail. Il a notamment œuvré pour structurer notre centre de formation et permis d’intégrer nos jeunes au sein de l’effectif professionnel. Il a également contribué à accompagner et révéler nos internationaux. Il restera donc une empreinte « Garbajosa » au sein du MHR et nous tenons à le remercier vivement pour toutes ses actions. Nous lui souhaitons également le meilleur pour l’avenir. Le MHR se restructure à compter de ce jour avec Philippe Saint André qui reprend le management de l’équipe professionnelle au soutien du staff actuel et plus particulièrement des 2 entraîneurs : Jean-Baptiste Elissalde et Olivier Azam."