Top 14 - Montpellier : Galletier intéresse Toulon et Perpignan

Kélian Galletier ne manque visiblement pas de prétendants. D'après les informations de RMC Sport, le troisième ligne serait actuellement, dans l'optique de la prochaine saison, sur les tablettes de deux clubs, qui veulent renforcer leur troisième ligne, et non des moindres. D'un côté, Toulon, qui occupe actuellement la neuvième place du classement du championnat de France après un total de 22 rencontres déjà disputées. De l'autre, Perpignan, treizième et avant-dernier de ce même classement. De son côté, Galletier a d'ores et déjà acté son départ de son club de Montpellier. Un départ officialisé il y a quelques semaines de cela. Aujourd'hui âgé de 30 ans, le futur ex-Montpelliérain compte également un total de six sélections avec le XV de France.

Avantage pour Toulon ?

L'international français semble donc avoir toutes ses chances d'évoluer encore au sein du Top 14 l'année prochaine. Toujours selon RMC Sport, Toulon aurait d'ores et déjà un avantage sur le dossier, dans la mesure où le nouvel entraîneur, Pierre Mignoni, mais également l'actuel, à savoir Franck Azéma, sont plus que jamais intéressés à l'idée de sa future venue. Et l'intérêt pourrait même être réciproque. Après de longs mois de blessure, Kélian Galletier avait enfin pu effectuer son grand retour à la compétition, à l'occasion du mois de décembre dernier. Depuis, le joueur a disputé un total de huit rencontres sous le maillot du MHR, mais seulement trois en tant que titulaire.