Top 14 - Lyon : De nouveaux cas de coronavirus ont été détectés

Les premiers résultats des derniers prélèvements RT-PCR effectués ce mercredi 26 août ont révélé de nouveaux cas au sein du groupe.

Le match de préparation #ASMLOU initialement prévu ce samedi est donc officiellement annulé.



L'état de santé des joueurs testés positifs n'est pas inquiétant

Le coronavirus touche plus que jamais le club de rugby du LOU. Ce lundi, il avait déjà fait état d'un premier cas de Covid-19, chez les joueurs. Un joueur qui avait pris part au match amical de vendredi soir dernier, disputé à Bourgoin-Jallieu et qui avait donc ensuite été testé positif ce samedi 22 août.Cette annonce fait suite à des premiers résultats des tests effectués par le reste de l'effectif professionnel. Les noms des joueurs concernés n'ont pas été révélés, du fait du secret médical. Toutefois, comme le précise le LOU, ils ont été placés en quarantaine.Cependant, comme lundi dernier d'ailleurs, il n'y a pas d'inquiétude à avoir pour ces sportifs quant à leur état de santé. Mais, la deuxième et dernière rencontre de préparation du club, prévue ce samedi (18h15), au stade Marcel Michelin, contre l'ASM Clermont-Auvergne, est d'ores et déjà annulée., reste donc plus que jamais en vigueur. Le club se retrouve à l'arrêt. Reste désormais à savoir jusqu'à quand. En attendant, de nouveaux tests pour l'effectif sont d'ores et déjà prévus pour ce vendredi. En ce qui concerne la reprise du Top 14, elle aura lieu, pour le LOU, le samedi 5 septembre (18h00) contre le Racing 92, du côté de Gerland.