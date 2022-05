Top 14 - Lyon : Coltman s'engage avec le LOU

The Highlanders would like to announce that Liam Coltman will be leaving after 10 seasons 💙💛



Colty has been a huge part of our club since debuting back in 2013. We wish him and his family all the very best in his new adventure in France 🇫🇷



"Le moment est venu pour moi..."

Coltman retrouvera un ancien Highlander

Le LOU se renforce. Ce mercredi matin, via un communiqué publié sur son compte Twitter officiel, la franchise des Highlanders, en Super Rugby, a officialisé, après un total de dix saisons passées au sein de cette fameuse franchise, basée du côté de Dunedin. Ce dernier, qui mesure 1,86 mètres pour 109 kilos, s'est engagé, pour deux saisons, avec le club de Lyon, qui occupe actuellement la cinquième place du classement du championnat de France après un total de 25 rencontres de Top 14 déjà disputées.Dans ce même communiqué, Coltman, aujourd'hui âgé de 32 ans et qui a accumulé un total de huit sélections avec les All Blacks, entre les années 2016 et 2019, s'est exprimé, indiquant ainsi notamment : « J’ai tellement de gens à remercier pour la carrière que j’ai eue à Dunedin. Les grands entraîneurs, les grands joueurs et les grands camarades signifieront que je considérerai toujours Dunedin comme ma maison de rugby., c’est ce que j’ai choisi de faire et ce que j’aime faire. Je n’aurais jamais pensé avoir toutes les merveilleuses opportunités dans la vie que ma carrière de rugby m’a données, et je suis tellement reconnaissant de les avoir eues. Je pense que le moment est venu pour moi et ma famille de vivre de nouvelles aventures et nous sommes impatients de passer du temps dans un autre pays et de vivre toutes les expériences et tous les défis que cela apportera. Je serai toujours un Highlander dans l’âme, peu importe où je suis. »Au LOU, Coltman retrouvera ainsi notamment un certain Kendrick Lynn, un ancien Highlander et qui entraîne, depuis l'année 2016, les arrières du LOU Rugby. En cette fin de saison 2021-22,, la Challenge Cup, après sa qualification acquise pas plus tard que ce samedi. Du côté de Marseille, le 27 mai prochain, cette fameuse finale mettra aux prises Lyon à un autre club français, à savoir Toulon.