Top 14 : La saison 2021-2022 démarrera le 4 septembre et s'achèvera le 25 juin

Les contours de la saison 2021-2022 de Top 14 se dessinent. RMC Sport informe ce samedi que le Comité directeur de la Ligue nationale de rugby (LNR) s’est réuni cette semaine pour réfléchir au calendrier du prochain exercice. Et les discussions sont allées bon train puisque le média nous apprend que « les grands principes ont été adoptés jeudi ». Les dates de début et de fin du championnat sont les mêmes que celles de la saison en cours. Les quatorze meilleures équipes de l’Hexagone donneront le coup d’envoi de la 123eme édition du championnat de France le samedi 4 septembre, soit une semaine après le début de l’exercice de Pro D2. Elle viendra s’achever le 25 juin au terme des phases classique et finale. L’expérience du Boxing Day sera quant à elle reconduite pendant les fêtes de fin d’année.

La copie conforme de la saison 2020-2021

Il faudra toutefois attendre que l’EPCR lève le voile sur le calendrier de la Coupe d’Europe pour que celui du Top 14 soit validé. Huit ou neuf dates seront cochées pour la Champions Cup à laquelle huit clubs français participeront, les sept premiers au classement et Montpellier, dont l’accès est rendu possible grâce à son titre en Challenge Cup. Les doublons, cauchemars des clubs, seront au nombre de deux ou trois entre les rencontres de Top 14 et les rendez-vous du XV de France. Le premier interviendra le samedi 6 novembre, date de l'opposition des Bleus avec l’Argentine, quand le second aura lieu presque quatre mois plus tard, samedi 26 février, à l’occasion des retrouvailles avec l’Écosse dans le cadre du Tournoi des Six Nations. La première journée de la compétition, programmée le 6 février contre l’Italie, est également une possibilité. Voilà à quoi devrait ressembler la prochaine saison dans les grandes lignes. Pour ce qui est du calendrier détaillé avec les oppositions, il faudra attendre début juillet.