Top 14 - La Rochelle : Sazy, Gourdon et Kerr-Barlow prolongent

Gourdon a tout connu avec La Rochelle

La Rochelle sécurise ses cadres. Ce mercredi, via son compte Twitter officiel, le club de Top 14 a annoncé la prolongation de trois de ses joueurs. Tout d'abord, on retrouve le deuxième ligne Romain Sazy. Celui qui est également le co-capitaine de cette formation maritime est aujourd'hui âgé de 35 ans.Alors qu'il se trouvait en fin de contrat à l'issue du mois de juin prochain, son nouveau bail lui permettra de poursuivre cette aventure, jusqu'à l'année 2023 au moins. Parmi les trois heureux élus, on retrouve également le troisième ligne international Kevin Gourdon. Aujourd'hui âgé de 31 ans, ce dernier a rejoint les rangs de La Rochelle en 2012. A cette époque, le club maritime évoluait alors encore en Pro D2.Tout comme Sazy, Gourdon, qui a déjà disputé un total de 220 rencontres, a tout connu avec son club actuel. Que ce soit la montée dans l'élite, jusqu'aux finales de Top 14 et de Coupe d'Europe perdues contre le Stade Toulousain, au printemps dernier. Kevin Gourdon a également goûté aux joies du XV de France, avec qui il a déjà joué un total de 19 rencontres. En ce qui concerne La Rochelle, il a signé un nouveau bail qui court désormais jusqu'en 2024.Ce dernier, aujourd'hui âgé de 31 ans, a notamment remporté le titre de champion du monde, en 2015, avec la Nouvelle-Zélande. Au club depuis désormais cinq saisons, Kerr-Barlow compte déjà un total de 90 rencontres, sous les couleurs de la formation maritime, et son contrat court désormais jusqu'à l'année 2025.