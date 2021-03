Top 14 – La Rochelle : Fin de saison pour Sinzelle ?

Touché à un genou face à Castres, Jérémy Sinzelle a passé des examens complémentaires qui l'ont contraint à l'opération. Il sera indisponible plusieurs mois. https://t.co/ECjJwxx7ZN

— Stade Rochelais (@staderochelais) March 15, 2021

Sinzelle titulaire indiscutable à La Rochelle

Jérémy Sinzelle portera-t-il encore le maillot de La Rochelle cette saison ? C’est assez improbable si l’on en croit le communiqué publié par le Stade Rochelais ce lundi : « Touché à un genou face à Castres, le trois-quarts polyvalent rochelais a passé des examens complémentaires qui l'ont contraint à l'opération.Nous lui souhaitons une bonne rééducation et espérons vite le retrouver sur les terrains, au meilleur de sa forme. » Le 6 mars dernier, le Niçois avait dû quitter le terrain à la 80eme minute, remplacé par Jules Plisson, lors de la défaite 22-15 de La Rochelle sur le terrain de Castres. La nature exacte de sa blessure n’est pas connue, mais la saison régulière se terminant le 5 juin et les phases finales se déroulant du 11 au 25 juin, dans trois mois, rien ne dit que l’ancien joueur de Toulon et du Stade Français pourra faire son retour d’ici là.Cette saison, Jérémy Sinzelle (30 ans) a disputé 17 matchs toutes compétitions confondues, dont 16 comme titulaire, avec les Maritimes,La Rochelle occupe actuellement la deuxième place du Top 14, à seulement deux points du leader toulousain, et se rendra sur la pelouse de Gloucester en huitième de finale de la Champions Cup début avril.