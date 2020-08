Top 14 - La Rochelle : Boudehent victime d'une luxation de l'épaule droite

Coup dur pour La Rochelle. En effet, ce jeudi, le club de rugby, pensionnaire de Top 14, a annoncé, via son site internet officiel, que Pierre Boudehent s'est blessé. Le jeune centre français, âgé de seulement 22 ans et qui peut également jouer à l'aile, s'est luxé l'épaule droite, à l'occasion d'un entraînement en cette pré-saison 2020. Le joueur devra ainsi passer des examens médicaux complémentaires, ce lundi 17 août. Par la suite, le lendemain, soit le mardi 18 août, Pierre Boudehent en saura alors davantage sur le futur traitement qu'il devra ainsi suivre.

Boudehent absent pour la reprise du Top 14 ?

Quant à la durée de sa future indisponibilité loin des terrains, elle devrait forcément s'élever à plusieurs semaines, compte tenu de la gravité de sa blessure. Généralement, ce genre de pépin physique nécessite six semaines d'absence. Ce devrait donc être également ce même mardi 18 août qu'une nouvelle communication sera faite, à ce sujet. Alors que la saison 2020-21 de Top 14 doit officiellement reprendre ses droits à compter du 4 septembre prochain, Pierre Boudehent ne devrait ainsi pas être remis à temps.