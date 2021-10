Top 14 (J6) : Le Racing et Bordeaux-Bègles gagnent en souffrant, Lyon et La Rochelle déroulent

Bordeaux-Bègles, Lyon et le Racing 92 sont les poursuivants du Stade Toulousain au classement du Top 14, et ils se sont imposés tous les trois ce samedi après-midi lors de la 6eme journée, mais cela fut plus facile pour certains que pour d'autres. L'UBB, qui recevait Montpellier (7eme), s'est imposée 27-23, mais les Girondins ont vécu deux mi-temps très différentes. Dans la première, ils ont largement dominé leurs adversaires et ont marqué trois essais, par Nathanaël Hulleu (6eme) en bout de ligne après du jeu au large, puis par Ben Tameifuna (19eme) en force, et par Ulupano Seuteni (35eme) dans le coin droit après un nouveau jeu de passes. A la mi-temps, l'UBB menait 20-6 et a encore corsé l'addition au retour des vestiaires en scorant grâce à Maxime Lamothe (43eme), qui s'est faufilé pour marquer entre les poteaux. Mais Montpellier s'est soudainement réveillé et a inscrit deux essais en quatre minutes, par Ro Masivesi Dakuwaqa (60eme) sur un exploit personnel et Anthony Bouthier (64eme) qui a slalomé dans la défense adverse, privant l'UBB du bonus offensif. Et le MHR a même pris le bonus défensif à la sirène, sur une pénalité de Paolo Garbisi !

Lyon déroule à Biarritz

Pour Lyon, en revanche, ce fut une petite promenade de santé au Pays basque. Le LOU l'a emporté 40-5 sur la pelouse de Biarritz (13eme), dans un match à sens unique. Les Lyonnais ont en effet marqué six essais en 54 minutes, et s'offrent donc une victoire à cinq points. Patrick Sobela (11eme) a inscrit le premier en force, sur un ballon porté. Puis Baptiste Couilloud, face à son frère, a signé un triplé, en marquant aux 18eme, 42eme et 50eme minutes, et notamment un essai après une course de 50 mètres. Léo Berdeu (60eme) a quant à lui marqué sous les poteaux après une mêlée, avant que Thibaut Regard ne parachève le succès lyonnais à la 65eme en remontant 60 mètres balle en main après une interception. Le BO avait sauvé l'honneur à la 29eme grâce à son quatrième talonneur (les trois autres sont blessés), Clément Renaud, suite à un ballon porté.

Le Racing gagne mais déçoit

Le Racing 92, de son côté, espérait sans doute s'imposer avec le bonus offensif, à domicile face au promu Perpignan. Mais ce fut beaucoup plus difficile que prévu pour les Ciel et Blanc, qui ne l'ont emporté que 17-14 ! Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires à la mi-temps sur l'improbable score de 0-0. Les Racingmen ont en effet tenté de marquer des essais plutôt que des pénalités, mais ont échoué, et ont également commis des erreurs en touche. En deuxième période, le Racing 92 a fini par trouver l'ouverture à la 50eme par Ibrahim Diallo après une touche côté droit et du jeu dans un petit périmètre. Antoine Gibert a marqué lui aussi, sur l'aile gauche, à la 61eme, et les Ciel et Blanc, qui ont vu Baptiste Pesenti sortir pour cause de blessure à l'épaule, pouvaient rêver du bonus offensif. Mais ils ont perdu le fil et ont encaissé deux essais, par Matteo Rodor (69eme) après une mêlée à 5 mètres, et par Lucas Velarte à la 78eme après une nouvelle faute en touche des Racingmen. L'USAP quitte l'Arena avec une bonus défensif mérité.

La Rochelle se rassure

Enfin, le dernier match de l'après-midi a vu la victoire de La Rochelle (9eme) contre Castres (6eme) sur le score de 29-10. Dans ce match assez tendu (trois cartons jaunes, dont deux pour Castres), qui a vu le CO perdre Mathieu Babillot dès la 10eme minute, le premier essai est intervenu à la 40eme, par Pierre Bourgarit, qui a profité des espaces pour aller marquer. Grégory Alldritt a creusé l'écart en marquant à la 67eme suite à une touche et un ballon porté. Mais Castres a réagi par Thomas Combezou (72eme), suite à une pénalité jouée rapidement. Cela ne suffit par au CO pour prendre un point, mais La Rochelle se rassure en remportant sa deuxième victoire de la saison.



TOP 14 / 6EME JOURNEE

Samedi 9 octobre 2021

Biarritz - Lyon : 5-40

Bordeaux-Bègles - Montpellier : 27-23

La Rochelle - Castres : 29-10

Racing 92 - Perpignan : 17-14

17h00 : Toulouse - Pau

21h05 : Toulon - Brive



Dimanche 10 octobre 2021

21h05 : Stade Français - Clermont