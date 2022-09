Top 14 (J4) : Toulouse prend largement le meilleur sur le Racing 92

Les Toulousains avaient beaucoup à se faire pardonner. Une semaine après la défaite concédée sur la pelouse de Pau, les joueurs d’Ugo Mola ont répondu par une performance plus au niveau de leurs standards à l’occasion de la réception du Racing 92. Thomas Ramos, aligné aux côtés d’Ange Capuozzo et Melvyn Jaminet pour cette rencontre, a ouvert le score sur pénalité dès la 4eme minute. Toutefois, la défense francilienne a alors fait merveille pour ne pas laisser trop d’espaces aux offensives toulousaines. Mais la malice de Teddy Iribaren n’a pas échappé aux arbitres, qui l’ont sanctionné d’un carton jaune au quart d’heure de jeu pour avoir coupé volontairement la course d’Ange Capuozzo après un jeu au pied à suivre de Sofiane Guitoune. Une infériorité numérique à même d’ouvrir des espaces mais c’est en force que les Toulousains ont aplati le premier essai de la rencontre.

Taofifenua a fait douter Toulouse

En effet, une pénalité jouée à la main par Antoine Dupont a permis à Emmanuel Meafou de forcer le passage pour aller à dame. Un ascendant que Matthis Lebel a confirmé peu après la demi-heure de jeu. Se jouant de Max Spring, Thomas Ramos a pu décaler son ailier qui, après avoir récupéré le ballon, a pu aller à l’essai. Mais l’avantage de 17 points a été réduit à dix juste avant la mi-temps. Après une tentative d’interception manquée par Melvyn Jaminet sur une passe de Teddy Iribaren, Baptiste Chouzenoux a pu récupérer le ballon et servir Donovan Taofifenua. Sur l’élan et malgré le retour de la défense toulousaine, il a pu aplatir et redonner espoir au Racing 92. Dès la reprise, Finn Russell a ramené le club francilien à un essai transformé sur pénalité… mais l’Ecossais a surtout marqué les derniers points de son équipe dans cette rencontre.

Capuozzo et Guitoune ont terminé le travail

Après une pénalité réussie par Thomas Ramos, les deux bancs se sont ouverts et il y a eu une période de flottement pendant laquelle le buteur toulousain a manqué une fois la cible. Ce dernier a toutefois pu se reprendre à un quart d’heure du terme de la rencontre. Dans la foulée, sur une passe de Finn Russell, Ange Capuozzo a bien senti le coup et intercepté le ballon. Au bout d’une course de 80 mètres, l’international italien a donné plus de confort à son équipe. C’est finalement Sofiane Guitoune qui a permis à son équipe de prendre le bonus offensif avec une combinaison rondement menée en sortie de mêlée. Toulouse s’impose très nettement (37-10) et profite de l’occasion pour prendre à titre provisoire la tête du Top 14 à égalité de points avec La Rochelle, qui se déplace à Clermont ce dimanche en clôture de la 4eme journée.



TOP 14 / 4EME JOURNEE

Samedi 24 septembre 2022

Perpignan - Toulon : 19-13

Lyon - Stade Français Paris : 33-27

Bayonne - Bordeaux-Bègles : 20-15

Montpellier - Pau : 38-17

Castres - Brive : 12-6

Toulouse - Racing 92 : 37-10



Dimanche 25 septembre 2022

21h05 : Clermont - La Rochelle