Top 14 (J3) : Première victoire de la saison pour Bordeaux-Bègles

Bordeaux-Bègles a peut-être enfin lancé sa saison. Battu à domicile par Toulouse puis sur la pelouse de Montpellier, le club girondin a enfin donné des frissons à ses supporters à l’occasion de la réception de Castres en ouverture de la 3eme journée du Top 14. Le public de Chaban-Delmas n’a dû attendre que deux minutes pour voir Matthieu Jalibert ouvrir le score. Profitant d’une position de hors-jeu de Ben Botica, le buteur international a réglé la mire. A l’initiative dans le jeu, les joueurs de Christophe Urios ont toutefois pêché par indiscipline et c’est l’ancien joueur de l’UBB qui a égalisé, bonifiant la cinquième pénalité sifflée contre les Bordelais, cette fois à la suite d’un plaquage haut de Maxime Lamothe. Dans la foulée, Matthieu Jalibert a eu l’opportunité de redonner l’avantage à son équipe mais sa frappe longue distance est passée à droite des poteaux. A l’approche de la mi-temps, les Girondins ont haussé le ton.

Lamerat à propos

Cette fois, c’est une faute au sol de Santiago Arata qui a permis à Matthieu Jalibert de matérialiser au tableau d’affichage l’ascendant pris dans le jeu. Un avantage qui a enflé juste avant le retour aux vestiaires. Après un ballon porté qui a mis au supplice la défense castraise, Rémi Lamerat est venu soutenir ses avants et a profité de l’occasion pour aplatir le premier essai de la rencontre. L’entame du deuxième acte a été grandement marquée par l’indiscipline des deux équipes. Les 20 premières minutes a tout d’abord vu Ben Botica répondre à Maxime Lucu, qui a pris le relais de Matthieu Jalibert. Ce dernier a ensuite ajouté six nouveaux points au pied. La donne aurait pu changer quand Ben Tameifuna a laissé ses coéquipiers dix minutes à quatorze peu après l’heure de jeu à la suite d’un déblayage à l’épaule sur Louis Le Brun. Mais ces dix minutes ont surtout vu les buteurs se mettre en évidence et se neutraliser.

Bordeaux-Bègles enfin lancé ?

L’écart entre les deux formations s’est ainsi stabilisé à quatorze longueurs. Toutefois, la multiplication des fautes côté CO a été remarquée par l’arbitre de la rencontre, qui a sévi à huit minutes de la sirène. En effet, Wayan de Benedittis a dû voir la fin de match depuis le banc de touche sur carton jaune. Dans la foulée, Maxime Lucu a ajouté trois points mais Louis Le Brun lui a répondu cinq minutes plus tard. Mais, comme en première mi-temps, l’UBB a fini fort. Multipliant les temps de jeu, l’attaque girondine a créé des failles dans le rideau défensif castrais et, bien décalé par Matthieu Jalibert, Federico Mori est allé donner un peu plus d’ampleur au succès de sa formation. Bordeaux-Bègles décroche son premier succès de la saison (33-12) et espère pouvoir aller de l’avant. Castres, battu pour la deuxième fois en deux déplacements, va devoir trouver des solutions loin de ses bases pour jouer le haut du tableau.



TOP 14 / 3EME JOURNEE

Samedi 17 septembre 2022

Bordeaux-Bègles - Castres : 33-12

17h00 : Brive - Montpellier

17h00 : Racing 92 - Lyon

17h00 : Stade Français Paris - Bayonne

17h00 : La Rochelle - Perpignan

21h05 : Pau - Toulouse



Dimanche 18 septembre 2022

21h05 : Toulon - Clermont