Top 14 (J24) : Vainqueur de Castres, Bordeaux-Bègles reste dans la course aux places en phase finale

Bordeaux-Bègles peut plus que jamais croire à la phase finale du Top 14. Dans un match durant lequel ils ont déjoué et se sont fait peur, les joueurs de Christophe Urios ont difficilement pris le meilleur sur Castres dans un duel direct entre candidats à une place dans le Top 6 du championnat. Dès les premiers instants de la rencontre, les Girondins se sont montrés opportunistes et ont profité des fautes castraises pour s’installer en tête au tableau d’affichage. Une faute d’Anthony Jelonch dans un maul puis une autre de Rory Kockott sur Maxime Lucu en sortie de mêlée ont permis à Matthieu Jalibert de donner six points d’avance à l’UBB au bout de huit minutes. Dans la foulée, Rory Kockott a manqué la cible à 53 mètres puis le buteur bordelais s’est également oublié avant de se reprendre dans la foulée après une faute du CO dans un ruck. Mais le réveil castrais a changé la donne.

Bordeaux-Bègles a su réagir

Après une pénalité de Benjamin Urdapilleta à la 23eme minute après une faute au sol de Pablo Uberti, Thomas Combezou a permis à son équipe de passer devant au score au terme d’une offensive déployée sur 70 mètres. Après une relance de Filipo Nakosi, Vilimoni Botitu a trouvé Rory Kockott en relais pour effacer Maxime Lucu et envoyer son centre à l’essai. Il n’en fallait pas moins pour sortir l’UBB de sa relative léthargie. A moins de deux minutes de la pause, Pablo Uberti a concrétisé en coin les allants offensifs parfois maladroits du club girondin. Jandré Marais a forcé le passage pour ensuite combiner avec ses arrières et faire rebondir le jeu vers l’aile pour envoyer le centre à dame et permettre à l’UBB de retrouver son vestiaire avec quatre longueurs d’avance. Le deuxième acte a tout d’abord vu Matthieu Jalibert donner de nouveau un essai transformé d’avance à sa formation cinq minutes après la pause.

Castres peut avoir des regrets

Mais Benjamin Urdapilleta a réduit l’écart quatre minutes plus tard sur pénalité après une nouvelle faute au sol bordelaise. Les deux équipes ont alors tenté d’envoyer du jeu mais la pluie tombant sur la Gironde n’a pas facilité cette ambition avec le score qui n’a bougé que sur pénalités. Benjamin Urdapilleta a ramené le CO à un point à l’entame du dernier quart d’heure mais Matthieu Jalibert a répondu dans la foulée après un plaquage irrégulier de son vis-à-vis sur Santiago Cordero. Les dernières minutes ont vu Castres tout tenter pour faire la différence mais, trop maladroits comme sur une dernière touche dans les 22 mètres girondins totalement manquée, les joueurs de Pierre-Henry Broncan n’ont pas pu aller au bout de leurs idées. Bordeaux-Bègles s’impose de quatre longueurs (20-16) et déloge Castres, qui ramène le bonus offensif, des places qualificatives pour la phase finale du Top 14 à deux journées de la fin de la saison.



TOP 14 / 24EME JOURNEE

Vendredi 14 mai 2021

Pau - Racing 92 : 29-35



Samedi 15 mai 2021

Bordeaux-Bègles - Castres : 20-16

17h00 : Lyon - Brive

17h00 : Stade Français Paris - Montpellier

17h00 : La Rochelle - Agen

17h00 : Toulouse - Bayonne

21h05 : Clermont - Toulon