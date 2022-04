⏱ 80' | 19-15 𝗩𝗜𝗖𝗧𝗢𝗜𝗜𝗥𝗘𝗘𝗘𝗘

Le champion en titre virtuellement éliminé

Rejeté loin dans les fin fonds du Top 14 en début de saison, qui aurait imaginé Toulon se mêler à la course aux phases finales en ce début d'année 2022? Et pourtant, il faudra bien compter sur le XV de la Rade à trois journées de la fin de la phase régulière.. Comme par exemple investir le stade Vélodrome, cher à l'Olympique de Marseille, pour accueillir le Stade Toulousain en match décalé de la 23eme levée. Un projet bénéfique pour le club qui a déjà connu pareille fête à de nombreuses reprises par le passé dans la cité phocéenne où un parfum de phases finales flirtait ce samedi. Face au double champion de France, l'ambiance bouillante et surtout le contenu du match ont enflammé la France du rugby.Néanmoins, les Toulonnais censés évoluer à domicile, se retrouvent rapidement quelque peu débordés par leur enthousiasme. Une envie de bien faire les poussant à la faute régulièrement et à opter pour des choix de jeu discutables. En outre, le club de la Ville rose survole la bataille des rucks avec Julien Marchand et Emmanuel Meafou monstrueux dans ce compartiment. Cela se traduit par un score de 6-12 au repos grâce à Thomas Ramos, précis face aux poteaux. Cependant, le retour des vestiaires est marqué par un changement d'attitude des Toulonnais.. Si ils ont gâché deux opportunités sérieuses d'essai, la troisième, la moins évidente, est en revanche concrétisée paren évitant deux plaquages dans un mouchoir de poche (70eme).A dix minutes de la sirène, Toulon a pris l'avantage au score pour la première fois du match et ne l'a plus lâché. Les Toulousains l'ont compris, avec une équipe fortement remaniée ils sont tombés sur plus fort qu'eux ce samedi et Thomas Ramos s'est chargé de convertir une dernière pénalité pour permettre à sa formation de repartir du Vélodrome avec le bonus défensif (19-15). Ce résultat confirme deux tendances.auxquelles prétendent plus que jamais les hommes de Franck Azéma. Quant au champion de France et d'Europe, le chemin de la défense de son titre national demeure encore très long et semé d'embûches. A trois journées de la fin de la phase régulière, Julien Marchand et consorts occupent la 7eme place - à égalité toutefois avec Lyon 6eme - et se retrouvent virtuellement éliminés.