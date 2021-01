Top 14 (J19) : Toulouse et Clermont cartonnent, Montpellier s'enfonce

TOP 14 / 19EME JOURNEE

Vendredi 22 janvier 2021

Samedi 23 janvier 2021

Dimanche 24 janvier 2021

Toulouse reprend la tête du Top 14 ! Sans surprise, les Rouge et Noir sont allés s’imposer chez la lanterne rouge, Agen. Mais l’ampleur du score est assez phénoménale : 59-0 ! Les Toulousains, malgré un terrain boueux, avaient sorti l’artillerie lourde, avec de nombreux internationaux, et les Agenais n’ont absolument rien pu faire, encaissant neuf essais, et une quinzième défaite en quinze matchs. A la mi-temps, le score était déjà de 33-0, après deux essais de Matthis Lebel (8eme et 11eme), deux de Julien Marchand (21eme et 28eme) et un d’Emmanuel Meafou (33eme). Lebel a d’abord marqué dans le coin gauche après une longue passe de Cheslin Kolbe, puis le deuxième après un magnifique mouvement collectif des Toulousains, qui ont remonté tout le terrain après une touche ratée des Agenais. Marchand a quant à lui marqué après deux touches côté droit, alors que Meafou a fait parler sa puissance pour aller marquer entre les poteaux. En deuxième période, Lebel s’est offert un triplé, dans le coin gauche, après une passe au pied d’Antoine Dupont,Alban Placines a même inscrit le huitième, après un beau travail des avants, et Péato Mauvaka le neuvième après un ballon perdu en mêlée par les Agenais. Mission accomplie pour les Rouge et Noir, qui quittent Agen avec cinq points et, a priori, sans blessé. Quant aux Agenais, qui égalent le record de 15 défaites de Perpignan, ils peuvent déjà penser à la Pro D2.Après trois défaites d’affilée à domicile, Clermont a enfin trouvé la recette pour gagner à Marcel-Michelin ! L’ASM s’est imposée 59-19 face à Castres, pour remonter à la quatrième place du classement. Si Julien Dumora avait permis au CO de mener 6-0, Clermont est passé en tête grâce au premier essai marqué cette saison par Alivereti Raka en Top 14, dans le coin gauche après un coup de pied de Morgan Parra (7-6, 13eme). Puis Tani Vili a creusé l’écart après une belle remontée de terrain, alors que son équipe était en supériorité numérique après le carton jaune infligé à Paula Ngauamo (23-6, 28eme). Mais Castres est parvenu à revenir à 23-16 à la mi-temps, grâce à deux essais (non transformés) signés Jérémy Fernandez après un ballon porté et Bastien Guillemin, bien servi côté gauche.Raka s’est offert un doublé en solitaire, puis Damian Penaud a marqué côté droit après une belle passe de Kotaro Matsushima. Etienne Fourcade a enfoncé le clou avec un doublé en dix minutes sur un ballon porté puis après un bon travail des avants. Enfin, Paul Jedrasiak a conclu ce match en marquant le septième essai, tout en puissance. Clermont décroche son quatrième bonus offensif, alors que Castres voit sa série de trois victoires d’arrêter. Le CO est neuvième.Sixième défaite de suite pour Montpellier, la quatrième depuis l’arrivée de Philippe Saint-André ! Le MHR s’est incliné 16-21 à domicile face au LOU et s’enfonce un peu plus dans la crise. Il a fallu attendre la 35eme minute pour voir le premier essai du match, alors que le score était de 6-3 pour Montpellier, et c’est Lyon qui l’a marqué, grâce à Xavier Mignot, après une belle action menée avec Pierre-Louis Barassi et Baptiste Couilloud (6-8, mt).Montpellier a retrouvé espoir à la 68eme après un essai de Martin Devergie sur un ballon porté. Mais les Lyonnais ont dressé les barbelés et le MHR n’a plus réussi à marquer. Alors que le LOU est désormais sixième, Montpellier reste avant-dernier, à un point du douzième, Bayonne, qui compte un match en moins. L’heure est grave pour le club de Mohed Altrad.– Bayonne : 40-3Racing 92 –: 32-33– Castres : 59-19Montpellier –: 16-21Agen –: 0-59Pau – BriveToulon – Stade Français Paris