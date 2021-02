Top 14 (J16) : Facile victoire face à Pau pour Toulouse

Malgré trois semaines sans jouer et une composition remaniée, Toulouse reste conquérant. Sans les internationaux, les joueurs d’Ugo Mola ont su réciter leur rugby pour prendre le meilleur sur une pâle équipe de Pau, notamment en première période. Dès les premières minutes du match, les Toulousains ont pris le contrôle du match et il n’a fallu attendre que neuf minutes pour voir Cheslin Kolbe ouvrir le score. Après une percée de Pita Ahki, Rory Arnold a pu servir le Sud-Africain qui a aplati sous les poteaux, après avoir temporisé quelques secondes. Cinq minutes plus tard, à la suite d’une relance de Matthis Lebel qui a laissé sur place la défense paloise sur 80 mètres, Alexi Balès est allé aplatir en coin malgré le retour de Jesse Mogg. Mais ce dernier est venu intervenir au sol genou en avant pour tenter d’éviter l’essai. Si l’arbitre n’a pas accordé l’essai au Toulousain, il a retenu la faute du Palois avec un carton jaune à son encontre et, puisque l’action allait à dame, a accordé un essai de pénalité à Toulouse.

Toulouse a très vite ronronné

Dans la foulée, et dans la plus totale incompréhension, l’arbitre a sorti Matthis Lebel pour dix minutes pour une charge a priori anodine sur Watisoni Votu à la réception d’une chandelle. Ces dix minutes à quatorze contre quatorze ont vu les deux équipes inscrire trois points sur pénalité, Antoine Hastoy débloquant d’abord le score palois avant que Zack Holmes ne marque la seule pénalité toulousaine du soir. Dans une entame de match à sens unique, l’essai pouvant offrir le bonus offensif au Stade Toulousain est venu avant même la demi-heure de jeu. Au terme d’une longue séquence de possession et de percussion sur la défense paloise, Alexi Balès a pu trouver Emmanuel Meafou. Le deuxième-ligne toulousain a alors fait parler sa puissance pour forcer le verrou et aplatir le troisième essai de sa formation. Les Palois ont alors essayé de réagir mais n’ont eu qu’une pénalité d’Antoine Hastoy à se mettre sous la dent juste avant la pause, la défense toulousaine étant souveraine.

Pau n’a jamais pu y croire

Si, sur la pelouse de Lyon il y a deux semaines, la Section Paloise a su maintenir l’espoir pour arracher un court succès, la donne a été bien différente sur la pelouse du Stade Ernest-Wallon. Malgré leur bonne volonté, les joueurs de Thomas Domingo, Geoffrey Lanne-Petit et Paul Tito n’ont jamais été en mesure de créer des failles dans une défense toulousaine bien en place. Seule une faute de Rodrigue Neti dans un regroupement a offert à Antoine Hastoy l’opportunité d’inscrire trois points supplémentaires au tableau d’affichage. Après une demi-heure à jouer mais sans parvenir à corser l’addition, les Toulousains s’en sont remis à leur capitaine du soir, Yoann Huget pour aplatir un quatrième essai. Servi par Maxime Médard en sortie de mêlée, l’ailier toulousain a effacé trois plaquages palois pour inscrire son 60eme essai en Top 14. Une réalisation qui vient conforter une victoire nette du Stade Toulousain (31-9) qui leur permet de prendre sept points d’avance sur le Racing 92 avant le match des Franciliens face à Lyon ce samedi. Pau, pour sa part, retombe dans ses travers et reste onzième du classement.



TOP 14 / 16EME JOURNEE

Vendredi 12 février 2021

Toulouse - Pau : 31-9



Samedi 13 février 2021

14h45 : Bordeaux-Bègles - Stade Français Paris

17h00 : Racing 92 - Lyon

17h00 : Castres - Montpellier

21h05 : Toulon - La Rochelle



Dimanche 14 février 2021

19h05 : Bayonne - Brive



Samedi 27 février 2021

14h45 : Agen - Clermont