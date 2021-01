Top 14 (J14) : Racing 92 - La Rochelle n’aura pas lieu samedi

Troisième changement dans le programme de la 14eme journée de Top 14, qui marque le coup d’envoi des matchs retours ! Alors que Toulon - Bayonne, prévu vendredi, a été reporté à une date ultérieure en raison des cas de coronavirus (dont la plupart provient de la souche anglaise du covid-19) au sein de l’effectif bayonnais, et que Pau - Clermont a été reporté de samedi à dimanche, en raison de cas positifs au sein de l’effectif palois, c’est désormais Racing 92 - La Rochelle qui est sous la menace. Selon les informations de Canal+, le choc de cette journée, qui opposera le troisième au leader à la Paris La Défense Arena, n’aura pas lieu samedi 15h15 comme prévu. En effet, deux joueurs du Stade Rochelais ont été testés positifs au coronavirus. Le reste de l’effectif sera testé vendredi matin, et le délai est donc trop court pour avoir un résultat samedi. Au mieux, la rencontre se déroulera donc dimanche, voire lundi, s’il n’y a pas une flambée de positifs au sein de l’effectif rochelais, bien sûr. Sinon, elle sera reportée, comme déjà tant d’autres en Top 14. Un report à lundi est possible, car les deux équipes ne joueront que le dimanche suivant en Champions Cup, le Racing 92 recevant les Harlequins et La Rochelle allant à Bath.

Trois équipes ont deux matchs de retard

A ce jour, sans compter ces matchs de la 14eme journée, ce sont encore sept matchs en retard de Top 14 qui doivent se dérouler dans les prochaines semaines (la plupart en février, pendant le Tournoi des 6 Nations). Avec deux matchs en retard, Clermont, Bayonne, Castres et Montpellier sont les équipes les plus lésées. Pour le moment, seules quatre équipes sont à jour dans le calendrier, avec 13 matchs disputés : La Rochelle et Toulouse, qui occupent les deux premières places, mais aussi Brive et Agen. La Rochelle pourrait quitter ce groupe ce week-end…