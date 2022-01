Top 14 (J14) : La bonne opération pour Pau

Vingt dernières minutes de folie

TOP 14 / 14EME JOURNEE

Samedi 1er janvier 2022

Dimanche 2 janvier 2022

Reporté à une date ultérieure

Privés de matchs la semaine dernière, Pau et Brive se retrouvaient ce dimanche au Hameau pour une rencontre importante dans la course au maintien. Les Palois, durement touchés par le covid, n'ont pu reprendre l'entraînement que jeudi dernier, mais cela ne les a pas empêchés de décrocher une victoire importante, même s'ils auraient sans doute aimé y ajouter le bonus offensif : 43-20. Le match a pourtant mal débuté pour la Section, qui avait rendu hommage avant le coup d'envoi à Daniel Ramsay, qui disputait son 200eme match sous le maillot vert et blanc et a pu entrer sur le terrain avant ses coéquipiers pour recevoir l'ovation du public.. On jouait alors depuis moins de trois minutes (0-7). Mais les Brivistes, après cette entame parfaite, ont été plombés par leur indiscipline, et Pau en a profité. Antoine Hastoy a enquillé trois pénalités aux 7eme, 21eme et 23eme minutes, et a permis à son équipe de passer devant (9-7). Les Palois ont même enfoncé le clou six minutes avant la mi-temps, grâce à l'essai de Jordan Joseph. Après une touche côté droit, le troisième ligne a reçu le ballon et a percuté, puis après un bon travail des avants, il a marqué juste derrière la ligne (16-10, mt).A la reprise, les vingt premières minutes ont été assez calmes, avec seulement une pénalité marquée de chaque côté (19-13). Mais tout s'est emballé dans les vingt dernières ! Les deux équipes se sont d'abord retrouvées à 14 à la 61eme suite aux cartons jaunes reçus par Nicolas Corato et Daniel Brennan pour des fautes en mêlée. Puis à la 67eme, Pau a inscrit son deuxième essai de la partie grâce à Tumua Manu, trouvé par Alexis Levron sur une passe courte après une touche et un ballon porté (29-13).Mais sur le renvoi, au terme d'une très belle action collective, Brive est parvenu à marquer à son tour, par Axel Muller dans le coin droit (36-20). Pau, à 15 contre 14 suite au carton jaune écopé par Retief Marais pour une accumulation de fautes, a continué à pousser pour aller chercher un éventuel bonus offensif. La Section a fait la moitié du chemin, avec l'essai de Jale Vatubua dans le coin gauche à la 77eme, suite à une passe de Joseph déviée par Muller. Mais le cinquième essai n'est pas arrivé, et c'est donc "seulement" une victoire à quatre points. Les Béarnais grimpent à la huitième place avant d'aller à Lyon la semaine prochaine. Quant aux Brivistes, qui n'ont pas gagné à l'extérieur depuis près d'un an, ils restent antépénultièmes, avant de recevoir Bordeaux-Bègles.- Perpignan : 27-17- Toulouse : 16-13- Brive : 43-20Bordeaux-Bègles - BiarritzCastres - La RochelleLyon - Racing 92Montpellier - Toulon