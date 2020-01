Top 14 (J13) : Victoire à l'arraché du LOU à Agen

Le LOU a joué à l’envers



Le LOU s’en sort finalement très bien

Le LOU a signé un véritable miracle ! En déplacement sur la pelouse de l’avant-dernier du Top 14, Agen, en ouverture de la 13eme journée, les leaders du classement ont vécu près de 60 minutes plus que difficiles. Pas dans le coup, les joueurs de Pierre Mignoni ont encaissé le premier essai dès la 6eme minute et grâce à un geste malencontreux signé Jonathan Pélissié. A la suite d’un coup de pied à suivre signer Jerry Taulagi, le demi de mêlée lyonnais a poussé volontairement de la main le ballon hors des limites du terrain, empêchant son adversaire d’aplatir un essai tout fait. L’arbitre, après vérification vidéo, a sanctionné le Lyonnais d’un carton jaune logique avant d’accorder aux Agenais un essai de pénalité. La pression agenaise ne s’est pas calmée avec cet essai précoce. Au contraire, les joueurs du SUA, qui luttent pour leur survie en Top 14, ont tout donné et ont été récompensés à la 23eme minute. En difficulté, Jonathan Pélissié a tenté de dégager au pied dans ses cinq mètres mais il est tombé sur Romain Briatte qui, sorti d’un maul dans le bon tempo, a contré ce dégagement et permis à Andrés Zafra d’aplatir un deuxième essai agenais.Pour ne rien améliorer à la situation du LOU, Pierre-Louis Barassi a été contraint de céder sa place pour répondre à un protocole commotion et n’a jamais retrouvé la pelouse. Peu avant la mi-temps, Liam Gill a confirmé l’indiscipline lyonnaise avec un carton jaune reçu pour un plaquage haut sur Laurence Pearce. Dix minutes qui, en début de deuxième période, ont vu une forte réaction lyonnaise. A peine sept minutes après la reprise, Josua Tuisova est lancé dans l’en-but agenais par Charlie Ngatai. Mais, après moult palabres et un échange houleux entre l’arbitre et les joueurs du SUA, la vidéo a pu démontrer qu’une passe entre Dylan Cretin et Charlie Ngatai est nettement en-avant, le ballon quittant les mains du premier hors des 22m pour arriver dans celles du deuxième nettement dans les 22m. Dans la foulée, Jonathan Wisniewski a débloqué le compteur du LOU sur pénalité avant que le match ne s’affole à la suite du carton jaune reçu par Andrés Zafra pour un plaquage haut. Sur la pénalité, les Lyonnais trouvent la touche à 5m de la ligne mais se font voler le ballon. Paul Abadie s’en saisit dans son en-but mais voit Dylan Cretin lui arracher... après avoir mis le pied en touche. La vidéo a permis d’annuler un deuxième essai lyonnais puis un troisième !En effet, dans la continuité de l’action, les Lyonnais ont pilonné la ligne agenaise avant que Rudi Wulf puisse aplatir à l’aile... mais une obstruction de Josua Tuisova sur Johann Sadie a invalidé cet essai. Au terme de ces dix minutes en infériorité numérique, les Agenais ont tout fait pour résister à la force de frappe lyonnaise, avec Pierre Mignoni qui n’a pas hésité à envoyer des forces vives pour tenter de changer la destinée de la rencontre. Et cela a fini par payer pour les Lyonnais. A un quart d’heure du terme de la rencontre, Jonathan Wisniewski a rapproché le LOU à moins d’un essai transformé sur pénalité. Un essai qui est venu à cinq minutes de la sirène, Xavier Chiocci profitant du travail de ses coéquipiers des lignes d’avants pour aplatir en force, permettant à son ouvreur d’offrir la victoire à son équipe de la plus petite des marges (12-13). Une victoire qui permet à Lyon de reprendre provisoirement la première place du classement à Bordeaux-Bègles quand Agen pourrait devenir lanterne rouge en cas d’exploit du Stade Français Paris face à Toulouse ce dimanche, en clôture de cette 13eme journée du Top 14.