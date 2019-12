Top 14 (J12) : Le Racing 92 s'impose sans trembler à Brive

⏱️72' | Brive vs Racing 92

Grosse partie de nos Racingmen qui viennent marquer un 6ème essai, c'est Brice Dulin qui marque suite à un petit coup de pied astucieux de Gibert.



📋Brive 20 - 42 Racing pic.twitter.com/zjbpsrRgVj



— Racing 92 (@racing92) December 28, 2019

Un match qui a marqué le retour de blessure de Trinh-Duc

Le Racing 92 a impressionné. Ce samedi au stade Amédée-Domenech, dans le cadre de la 12eme journée de Top 14, le club francilien n'a pas fait de détails, sur la pelouse de Brive (20-44). La formation basée dans la région parisienne, qui démontre là et une nouvelle fois son aisance à l'extérieur, n'a jamais vraiment perdu le fil de la rencontre, dominant ainsi son adversaire dès le début du match., après les six essais inscrits par les hommes de Laurent Travers, par l'intermédiaire de Russell (9eme), Dupichot (13eme), Chat (33eme et 41eme), Thomas (60eme) et Dulin (73eme). En face, Doge (35eme) et Johnston (54eme) avaient également réussi à trouver l'ouverture. Depuis le début de la saison, Brive s'était montré particulièrement solide, en défense, à domicile, n'encaissant alors, en moyenne, que 15 points par match. Seulement, au bout de déjà 20 minutes de jeu ce samedi, le score était alors déjà largement en faveur des visiteurs, avec notamment deux essais transformés, aux 9eme et 13eme minute de jeu.A noter que cette rencontre a marqué officiellement le grand retour de l'international français François Trinh-Duc (33 ans, 66 sélections), victime d'une fracture à un avant-bras en match de préparation au mois d'août dernier... contre Brive et entré en cours de jeu, à la 71eme minute de jeu. Il s'agissait là également de ses grands débuts en Top 14, sous ses nouvelles couleurs, lui l'ancien Montpelliérain et Toulonnais. Un match qui pourrait s'avérer être une référence pour les Racingmen.En attendant, le club se replace au classement du championnat, et se retrouve même désormais en embuscade, derrière le peloton de tête. De son côté, Brive enregistre là sa toute première défaite sur ses terres. Une invincibilité qui durait depuis 22 matchs, alors que sa dernière défaite remontait au 7 avril 2018, face à Lyon (25-27).