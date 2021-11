Top 14 (J10) : Tombeur du Racing 92, Brive retrouve le goût de la victoire

Brive attendait ça depuis le 2 octobre dernier. Un mois après avoir pris le meilleur sur le Stade Français Paris à Amédée-Domenech, c’est face à l’autre équipe francilienne du Top 14 que les Corréziens ont renoué avec la victoire. Au terme d’une rencontre durant laquelle les envolées lyriques ont été rares, le Racing 92 a manqué l’occasion de s’installer sur le podium. Homme du match, Enzo Hervé a donné le ton de la rencontre au bout de trois minutes. A la suite d’une faute de Nolann Le Garrec, le buteur briviste a parfaitement ajusté son tire des 39 mètres sur la droite des poteaux pour ouvrir la marque. Prenant plus d’initiative dans le jeu, les protégés de Jeremy Davidson ont logiquement poussé à la faute la défense du Racing 92. Une position de hors-jeu a offert à Enzo Hervé l’occasion de doubler l’avantage du CAB et, à dix mètres des perches sur la gauche, il ne s’est pas fait prier.

Hervé précieux pour Brive

La situation des Ciel-et-Blanc est devenue plus compliquée à al 12eme minute avec Luke Jones qui a écopé d’un carton jaune pour un déblayage irrégulier et dangereux sur le capitaine corrézien Said Hirèche. Une faute qui a été immédiatement sanctionné par Enzo Hervé, cette fois à une distance de 25 mètres des poteaux. Les Brivistes ont continué de mettre la pression sur leurs adversaires et, là encore, l’indiscipline des joueurs de Laurent Travers leur a joué un tour. La quatrième pénalité d’Enzo Hervé a permis au CAB de retrouver son vestiaire avec une marge de douze longueurs et ce malgré quatre dernières minutes en infériorité numérique en raison du carton jaune reçu par Mitch Lees à la suite d’une charge à l’épaule irrégulière sur Antoine Gibert. Trois minutes après le repos, Dorian Laborde s’est présenté pour tenter sa chance face aux poteaux à longue distance. Mais les 48 mètres étaient de trop pour le centre du Racing 92. Mieux en jambes dans ce deuxième acte, les Ciel-et-Blanc n’ont toutefois pas su trouver des failles dans la défense briviste.

Le Racing 92 arrache son premier bonus défensif

Ce n’est qu’à l’heure de jeu que Maxime Machenaud, entré en jeu juste avant la mi-temps à la place de Nolann Le Garrec, a débloqué le compteur de son équipe des 30 mètres sur la gauche. Dans la foulée, Enzo Hervé a vu sa réussite le fuir sur une tentative de 51 mètres. En fin de match, le Racing 92 a perdu Victor Moreaux sur carton jaune après une charge à l’épaule irrégulière sur Matthieu Voisin. Cela n’a pas refroidi les ardeurs franciliennes pour tenter d’aller chercher le bonus défensif. Sur la toute dernière action, après une pénalité jouée à la main par Jonathan Maiau, la ligne offensive du Racing 92 est stoppé à proximité de la ligne mais le jeu a pu rapidement rebondir sur Anthime Hemery qui, après avoir forcé le passage, permet à son équipe de revenir de Corrèze avec un point. Cette quatrième victoire en dix journées (12-10) permet à Brive de remonter provisoirement au neuvième rang du classement. Le Racing 92, battu pour la deuxième fois en trois journées, est désormais cinquième, à un point de la troisième place détenue par le LOU.



TOP 14 / 10EME JOURNEE

Vendredi 5 novembre 2021

La Rochelle - Bordeaux-Bègles : 26-3



Samedi 6 novembre 2021

Lyon - Castres : 30-23

Pau - Biarritz : 33-21

Stade Français Paris - Montpellier : 27-31

Toulouse - Perpignan : 37-15

Brive - Racing 92 : 12-10



Dimanche 7 novembre 2021

21h05 : Clermont - Toulon