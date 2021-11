Top 14 (J10) : Tombeur de Toulon, Clermont retrouve des couleurs

Toulon trop indiscipliné



Beheregaray a libéré Clermont

Clermont n’a pas fait de cadeau à son ancien entraîneur. Alors que Franck Azéma a officiellement vécu son premier match à la tête de Toulon, l’ASM s’est imposé sur sa pelouse du Stade Marcel-Michelin en clôture de la 10eme journée du Top 14. Une rencontre dont le mot-clé, côté varois, aura à n’en pas douter « indiscipline ». Pénalisé à 19 reprises par l’arbitre Vivien Praderie, les joueurs du RCT ne se sont pas forcément donné toutes les armes pour espérer ramener un résultat de leur déplacement en Auvergne. Il n’a fallu que trois minutes aux Jaunards pour se jouer de la défense toulousaine. En effet, présent à la réception d’un jeu au pied de Marvin O’Connor, George Moala a pris le meilleur sur Aymeric Luc avant de forcer le passage pour aplatir le premier essai de la rencontre. Si Louis Carbonel a réduit l’écart dans la foulée sur pénalité, Morgan Parra s’est fait pardonner de la transformation manquée en redonnant cinq longueurs d’avance à l’ASM au bout de onze minutes… puis a manqué un coup de pied de 40 mètres au quart d’heure de jeu. Louis Carbonel, quant à lui, n’a pas été en déveine pour rapprocher Toulon à deux points. C’est alors que l’indiscipline varoise s’est manifestée de manière la plus prégnante.En six minutes, Toulon a perdu deux joueurs sur carton jaune. Tout d’abord, Florian Fresia a payé à la 28eme minute le trop-plein de fautes de son équipe puis, à la 34eme minute, Swan Rebbadj est également sorti dix minutes pour le même motif. Une double supériorité numérique qui n’aura rapporté avant la pause que trois points à Clermont, Morgan Parra ne réussissant qu’une seule de ses deux tentatives face aux poteaux. Le résultat a été un avantage de seulement cinq longueurs pour les Auvergnats au moment de retrouver leur vestiaire. Toutefois, l’entame du deuxième acte a beaucoup ressemblé à celle du premier. En effet, trois minutes après le repos, Jean-Pascal Barraque a ajouté un deuxième essai pour l’ASM. Sur un jeu au pied astucieux de J.J. Hanrahan, Jean-Pascal Barraque a profité de l’inattention de Louis Carbonel pour se jeter sur le ballon et l’aplatir sous le nez du demi d’ouverture du RCT. Un essai que l’arbitrage vidéo est venu confirmé… et qui n’a pas été transformé par Morgan Parra. Dans la foulée, Toulon a répliqué avec une troisième pénalité de Louis Carbonel. L’écart n’a toutefois pas tardé à grandir à nouveau grâce à la maestria de Cheikh Tiberghien. Décalé par George Moala à l’orée des 22 mètres varois, l’arrière clermontois a passé en revue pas moins de cinq défenseurs pour forcer l’entrée de l’en-but et offrir provisoirement le bonus offensif aux Jaunards.Mais, malgré leurs soucis de discipline, les joueurs de Franck Azéma n’ont jamais abandonné et leurs efforts ont été récompensés à neuf minutes du terme de la rencontre. Piégé sur le premier essai clermontois, Aymeric Luc a fait amende honorable en récupérant un ballon relâché par les Auvergnats puis en faisant parler sa pointe de vitesse pour aplatir entre les poteaux. Revenus à cinq points, les Toulonnais ont fait passer un frisson dans les travées du Marcel-Michelin mais l’épilogue de cette rencontre a tourné en faveur de l’ASM. Après une quatrième réussite au pied de Morgan Parra, Yohan Beheregaray a libéré ses coéquipiers à trois minutes de la sirène. Sur une touche parfaitement jouée, le ballon porté auvergnat est allé jusqu’à l’en-but toulonnais pour permettre au talonneur d’aplatir l’essai du bonus offensif. Au terme des 80 minutes durant lesquelles ils ont pu se faire peur, Clermont s’impose de quinze points (31-16) et remonte au huitième rang, à égalité de points avec Castres et à trois longueurs du podium. Toulon, battu pour la sixième fois en dix journées, reste hors de la zone rouge et va pouvoir profiter de la pause liée à la trêve internationale pour se refaire une santé sous les ordres de Franck Azéma.- Bordeaux-Bègles : 26-3- Castres : 30-23- Biarritz : 33-21Stade Français Paris -: 27-31- Perpignan : 37-15- Racing 92 : 12-10- Toulon : 31-16