Top 14 (J10) : Bordeaux-Bègles chute sur la pelouse de La Rochelle

Bordeaux-Bègles pourrait n’avoir été leader qu’une semaine. Après avoir profité du faux-pas de Toulouse face au Racing 92 le week-end dernier, les joueurs de Christophe Urios n’ont pas fait honneur à leur statut en ouverture de la 10eme journée du Top 14. Face à une équipe de La Rochelle qui devait se faire pardonner après sa prestation décevante à Perpignan, les Girondins ont livré une contre-performance qui devrait les faire reculer dans la hiérarchie. Pourtant, François Trinh-Duc a ouvert la marque au bout de deux minutes sur pénalité. L’ancien international a alors marqué les trois premiers points de l’UBB… mais surtout les trois derniers de sa formation dans cette rencontre. Ihaia West a répondu au pied quatre minutes plus tard pour remettre les deux équipes à égalité avant de manquer son coup de pied un quart d’heure plus tard. François Trinh-Duc a également manqué la cible à la 24eme minute.

Favre a réveillé Marcel-Deflandre

Le duel de buteurs qu’a été cette première période a finalement tourné en faveur des Rochelais avec deux réalisations d’Ihaia West dans les dix minutes menant à la pause, la dernière étant après la sirène. Si le public de Marcel-Deflandre n’a pas eu droit à des envolées offensives durant le premier acte, il n’a pas eu à attendre très longtemps dans le deuxième pour voir ses protégés corser l’addition. Trois minutes après la reprise, sur une touche dans les 22 mètres adverses, les Maritimes ont mis en place un ballon porté avant de voir Jules Favre arriver lancé. L’ailier rochelais a été parfaitement servi pour percer le rideau défensif girondin et aplatir le premier essai de la rencontre. Réduits à quatorze à la 51eme minute après le carton jaune reçu par Maxime Lamothe pour une charge irrégulière sur Dillyn Leyds, les Girondins ont su tenir et n’ont encaissé dans ces dix minutes en infériorité numérique que trois points par la botte d’Ihaia West. Les deux équipes ont poussé pour faire bouger le score mais en vain.

Bordeaux-Bègles a manqué son match

Les dix dernières minutes ont vu les deux équipes terminer la rencontre à quatorze. En effet, Reda Wardi a reçu un carton jaune côté rochelais pour un plaquage dangereux puis François Trinh-Duc a également rejoint prématurément le vestiaire pour un en-avant volontaire alors que les joueurs de La Rochelle semblaient partir à l’essai. La victoire étant assurée, les joueurs de Ronan O’Gara ont envoyé du jeu sur la dernière action et, après une touche dans les 22 mètres de l’UBB, une longue passe sautée d’Ihaia West sur Brice Dulin a permis de créer le décalage dans la défense girondine. Le joueur libéré par le XV de France a pu mettre dans un fauteuil Dillyn Leyds pour un essai en coin qui permet à La Rochelle de s’imposer plus nettement (26-3). Avec cette victoire, La Rochelle remonte provisoirement au troisième rang et pourrait terminer cette 10eme journée dans le Top 6. Bordeaux-Bègles, pour sa part, est désormais sous la menace de Toulouse concernant la première place.



TOP 14 / 10EME JOURNEE

Vendredi 5 novembre 2021

La Rochelle - Bordeaux-Bègles : 26-3



Samedi 6 novembre 2021

14h45 : Lyon - Castres

14h45 : Pau - Biarritz

14h45 : Stade Français Paris - Montpellier

14h45 : Toulouse - Perpignan

17h00 : Brive - Racing 92



Dimanche 7 novembre 2021

21h05 : Clermont - Toulon