Top 14 : Face au coronavirus, la LNR appelle à la responsabilité

Le Top 14 ne compte pas retarder sa reprise. Alors que le championnat a dû être interrompu de manière définitive en avril dernier, le coronavirus s’est propagé au sein de l’effectif de plusieurs clubs. En effet, après Lyon, c’est le Stade Français qui doit faire face à plusieurs cas, ce qui l’a contraint à annuler son match de préparation face à Brive, initialement prévu le 14 août prochain. Face à l’inquiétude que la recrudescence de cas au sein des joueurs professionnels suscite, la Ligue Nationale de rugby a organisé en urgence ce samedi une réunion de tous les clubs afin d’aborder ce sujet et le mot d’ordre a été « responsabilité ».

La LNR compte sur les clubs pour agir

A l’occasion de cette réunion, les dirigeants de la LNR ont mis l’accent sur l’action des clubs auprès de leurs joueurs avec l’idée de les responsabiliser afin de limiter la prise de risques dans leur vie quotidienne, loin du rugby. Dans les faits, la LNR a enjoint les clubs à demander aux joueurs de limiter au maximum les contacts avec des personnes étrangères à leur cercle familial et à leur club dans le but de limiter les expositions potentielles au coronavirus, qui continue de circuler dans l’Hexagone. Ces mesures visent à ne pas mettre en péril la reprise du Top 14 et de la Pro D2, dont la première journée est fixée au premier week-end du mois de septembre prochain, et ainsi permettre aux clubs de retrouver une activité économique aussi normale que possible, eux qui ont été durement touchés par l'arrêt prématuré des compétitions.