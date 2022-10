Top 14 : Des matchs programmés le 24 et le 31 décembre

Le plan de sobriété énergétique entériné

La saison passée, le covid-19 avait gâché la période des fêtes du Top 14, avec seulement trois matchs qui avaient pu dérouler les 26 et 27 décembre. Cette saison, la Ligue nationale de rugby espère que la pandémie ne viendra pas tout remettre en question une fois de plus, mais elle a en tout cas entériné ce mardi lors de son comité directeur les dates des matchs durant la période des fêtes, en accord avec les syndicats de joueurs et le diffuseur Canal+. Ainsi, un match se déroulera le jeudi 22 décembre à 21h00 (il devra concerner des équipes jouant le vendredi soir à domicile ou à l'extérieur ou le samedi à domicile en Champions Cup ou Challenge Cup le week-end précédent), quatre matchs auront lieu le vendredi 23 à 18h45 et un match à 21h00 (avec les mêmes conditions que le match de la veille)Pour ce qui est de la journée suivante, un match se tiendra à 21h00 le vendredi 30, un match à 15h00 et un multiplex à 17h00 auront lieu le samedi 31, et le 1er janvier, un match se déroulera à partir de 21h00.Plus tard dans la saison, on connait également les dates des phases finales. Le premier barrage se tiendra le samedi 3 juin à 21h05 et le deuxième à la même heure le lendemain. La première demi-finale aura lieu le vendredi 9 juin à 21h05 (avec le vainqueur du premier barrage) et la deuxième le lendemain à 17h00 ou 18h00A noter également que le comité directeur a entériné le plan de sobriété énergétique, qui prévoit que pour les matchs en nocturne, la lumière dans les stades ne sera allumée à 100% qu’une heure avant le coup d’envoi (au lieu d'une heure et demie actuellement), et à la fin du match, dès la fin de la retransmission télévisée et de l’évacuation du Grand Public en tribune, la puissance sera réduite au minimum.