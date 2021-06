Top 14 (demies) : Les compos de La Rochelle - Racing 92

Alldriit et Sazy reviennent

TOP 14 / DEMI-FINALES

Vendredi 18 juin 2021

Samedi 19 juin 2021

Après avoir éliminé le Stade Français en barrages, le Racing 92 va défier La Rochelle, le vice-champion d'Europe, au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq, pour tenter de rallier la quatorzième finale de championnat de France de son histoire. Pour cette rencontre,A l'aile, Louis Dupichot remplace Donovan Taofifenua. En troisième ligne, Antonie Claassen prend la place de Yoan Tanga Mangene, alors que Hassan Kolingar est préféré à Eddy Ben Arous au poste de pilier gauche. Aucun des trois joueurs remplacés ne prendra place sur le banc.Du côté de La Rochelle, on a pu profité de deux semaines de repos entre le dernier match de la saison régulière et cette demi-finale, et pour tenter de se qualifier pour la première finale de championnat de France de leur histoire, les Maritimes ont également effectué trois changements dans leur XV de départ par rapport à leur dernier match, à Clermont.Grégory Alldritt est quant à lui titularisé en troisième ligne à la place de Willem Liebenberg, qui glisse en deuxième ligne. Enfin, le capitaine Romain Sazy retrouve son poste de n°4 au détriment de Thomas Lavault, qui débutera sur le banc.Dulin - Leyds, Rhule, Favre, Retière - (o) West, (m) Kerr Barlow - Alldritt, Gourdon, Liebenberg - Skelton, Sazy - Atonio, Bosch, WardiLagrange, Mouangue, Lavault, Vito, Le Bail, Plisson, Sweetnam, JolyBeale - Thomas, Vakatawa, Fickou, Dupichot - (o) Russell, (m) Machenaud - Claassen, Diallo, Palu - Bird, Le Roux - Gomes Sa, Baubigny, KolingarLe Guen, Gogichashvili, Ryan, Lauret, Iribaren, Trinh Duc, Zebo, Colombe ReazelA venir...A venir...A venir...A venir...