Top 14 : Clermont s'impose face au Racing 92 et se replace au classement

Raka fait sauter le verrou

TOP 14 / 5EME JOURNEE

Samedi 2 octobre 2021

Dimanche 3 octobre 2021

Clermont se relance, le Racing 92 ne sait plus gagner hors de ses bases. Malgré une belle copie, le week-end dernier à Toulouse, l'ASM s'était lourdement incliné (27-15) sur la pelouse des champions de France et d'Europe. Une troisième défaite déjà pour les Auvergnats qui ne leur laissait pas vraiment d'autre choix que de s'imposer sur leur pelouse du stade Marcel-Michelin, ce dimanche soir face au Racing 92 dans le dernier match de la 5eme journée de Top 14.(8eme), qu'ils n'avaient pourtant plus battu à domicile depuis quatre ans (septembre 2017). La première mi-temps des Jaunards, loin d'être convaincante, laissait d'ailleurs davantage augurer d'un nouveau revers face aux Franciliens après celui de la première journée en Auvergne contre Castres que d'une victoire des champions de France 2017, avant-derniers avant de recevoir les hommes de Laurent Travers. Grâce notamment à un essai d'Hassane Kollingar après onze minutes de jeu, c'est d'ailleurs le Racing qui avait regagné les vestiaires en tête (10-6). Lopez, l'homme de la révolte clermontoise ce dimanche alors que son nom revient avec insistance du côté de Biarritz, a permis à son équipe de repasser devant dès la reprise. Mais pas pour longtemps.Un essai du demi de mêlée adverse Nolann Le Garrec consécutive à une superbe chistera de son coéquipier Yoan Tanga a en effet redonné l'avantage aux visiteurs, venus pour tenter de faire oublier leur défaite à Biarritz. Malheureusement pour le Racing, Clermont a terminé très fort. Et alors que les joueurs des Hauts-de-Seine avaient mis en échec l'attaque clermontoise pendant plus d'une heure,, qui obligeait trois défenseurs à venir sur lui et ouvrait ainsi une brèche pour son équipier. Clermont n'allait alors plus relâcher la bride et Lopez enquiller de nouveau les coups de pied pour donner de l'air à son équipe puis la mettre définitivement à l'abri d'un retour de Franciliens qui auraient au moins mérité d'être récompensés du bonus défensif. Cela n'a pas été le cas.- Stade Français Paris : 19-12- La Rochelle : 21-11Perpignan -: 14-29Lyon -: 15-20Biarritz -: 11-17- Toulon : 27-16- Racing 92 : 26-17