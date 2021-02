Top 14 : Clermont relève la tête pour la dernière de Timani

Lyon breaké à deux reprises



Contraint de regagner son pays pour raisons personnelles, Sitaleki Timani n'imaginait pas perdre pour son tout dernier match sous les couleurs de Clermont.en match en retard de la 9eme journée de Top 14.après sa défaite dans les dernières secondes de la semaine dernière face à Bordeaux-Bègles (37-36). Furieux d'avoir laissé filer la victoire, les Clermontois ont démontré vendredi face au LOU qu'ils avait déjà su apprendre de leurs erreurs. Cette fois, ils ont tenu jusqu'au bout alors que les Lyonnais, sur une des six pénalités de la soirée de Jonathan Wisniewski (Lyon n'a inscrit aucun essai), était passé pour la première fois en tête, à la 67eme minute de jeu.Très présents défensivement, les Lyonnais ont souvent enrayé les offensives adverses, mais, en contre à chaque fois, d'abord par Naqalevu en première mi-temps (26eme) puis par Jean-Pascal Barraque en toute fin de match (71eme). Un second essai qui doit néanmoins presque essentiellement à l'exploit personnel de Raka, parvenu presque à lui seul à faire voler en éclats toute la défense. Clermont ne pouvait pas mieux dire au revoir à Timani. Breaké à deux reprises, le LOU, de son côté, continue de s'enfoncer, avec une 5eme défaite sur ses sept derniers matchs. Dire à digérer pour ces Lyonnais privés in extremis du bonus défensif et qui ont affiché un état d'esprit de très bon augure pour la suite.Castres -: 29-30Pau -: 16-22Agen -: 9-38- Montpellier : 29-20Brive -: 19-23- La Rochelle : 35-13- Lyon : 26-18