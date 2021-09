Top 14 - Clermont : Marvin O’Connor joker médical de Samuel Ezeala

Très peu de matchs pour O'Connor depuis un an et demi

Un début de saison raté pour Clermont

Marvin O’Connor fait son retour en Top 14 ! Le joueur de 30 ans, sous contrat avec l’équipe de France de rugby à VII, s’est engagé avec Clermont en tant que joker médical. Les rumeurs évoquaient cette signature depuis plusieurs jours et elle a été officialisée ce mardi par RMC., victime d’une désinsertion de l’ischio et indisponible entre six et huit mois, après s’être blessé lors d’un match amical contre Lyon fin août.Marvin O’Connor va connaitre le cinquième club de sa carrière à XV, après Grenoble (2009-11, 2 essais en Pro D2), Bayonne (2011-15, 16 essais en Top 14), Montpellier (2015-17, 10 essais en Top 14) et le Stade Français (2017-18, 6 essais en Top 14). Après avoir signé pour quatre ans au sein du club parisien, il s’était finalement engagé avec la Fédération française de rugby pour jouer avec l’équipe de France de rugby à VII, avec qui il a notamment terminé deuxième des tournois de Vancouver et Hong Kong, comptant pour le Circuit mondial en 2019. Mais en raison de la pandémie de coronavirus, l’équipe de France de rugby à VII a très peu joué depuis mars 2020.Les Français ne participeront pas non plus aux deux étapes du Circuit mondial 2021 au Canada ces deux prochains week-ends en raison de la législation canadienne liée au covid. Ils devront attendre le dernier week-end de novembre et le premier de décembre pour reprendre la compétition du côté de Dubai, en ouverture du Circuit mondial 2022.En attendant, Marvin O’Connor va tenter d’aider Clermont à redresser la barre après un début de saison raté. L’ASM s’est en effet inclinée 28-19 à Lyon en ouverture du Top 14, avant de perdre 30-34 à domicile contre Castres samedi dernier, pour un bilan d’un point et une douzième place au classement.La Coupe d’Europe, quant à elle, débutera le week-end du 11-12 décembre avec la réception de l’Ulster. Marvin O’Connor aura sans doute de quoi se mettre en valeur.