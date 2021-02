Top 14 - Clermont : Fin de saison pour Falgoux

⚠️ #Officiel Fin de saison pour Etienne Falgoux !

Victime d’une désinsertion quasi-totale des muscles ischio-jambiers, le pilier gauche doit tirer un trait sur sa fin de saison et sera opéré dans les prochains jours.

6 à 8 mois d’indisponibilité.

👉https://t.co/ph01r9SptG pic.twitter.com/Q7g3xTNU6g

« Une longue réhabilitation avant de reprendre »

Nouveau coup dur pour Clermont. Blessé mardi au cours d'un entraînement, Etienne Falgoux a depuis vu un lourd diagnostic tomber. En effet,, comme l'a annoncé ce jeudi son club. Agé de 28 ans, le natif d'Issoire va être opéré dans les prochains jours à la Clinique du Sport à Paris, spécialisée dans ces pathologies, et devrait être absent des terrains entre six à huit mois.Une longue absence de plus donc, alors que les pépins se sont succédés depuis le début de la saison du côté de l'ASM, pour notamment Alexandre Fischer, Paul Jedrasiak, Cristian Ojovan, Morgan Parra, Damian Penaud, Rabah Slimani, Sébastien Vahaamahina, Jacobus van Tonder, alors que Sitaleki Timani a dernièrement dû quitter le club. Reste désormais à savoir si Clermont engagera ou non un joker médical pour suppléer l'absence de Falgoux.« C’est un gros coup dur pour la première ligne clermontoise qui va devoir composer avec l’absence jusqu’à la fin de la saison (et le début de la prochaine) de son pilier gauche, Etienne Falgoux, victime mardi d’une grosse blessure musculaire lors de l’entrainement.Pris en charge immédiatement par le docteur des « jaune et bleu », Rémi Gaulmin, qui a fait passer un IRM dans la foulée au clermontois, le diagnostic de désinsertion (quasi-totale) du muscle au niveau des tendons proximaux (au niveau de la hanche) a été posé. Cette grave blessure musculaire obligera le pilier clermontois à se faire opérer en milieu de semaine prochaine à la Clinique du Sport (à Paris) spécialisée dans ces pathologies.», peut-on lire dans le communiqué du club.