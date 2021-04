Le coronavirus revient en force perturber le Top 14... Alors que les matchs reportés s'étaient faits moins nombreux ces dernières semaines et que le calendrier était à jour après 20 journées (sur 26), la 21eme journée est très perturbée par le covid-19, avec quatre rencontre reportées. Alors que la Ligue nationale de rugby avait décidé de mettre à l'honneur une journée "spéciale chocs", avec de nombreux derbys, elle vient de perdre, après Montpellier - Toulon et Agen - Bordeaux-Bègles, le derby francilien entre le Racing 92 et le Stade Français ainsi que le match entre Clermont et Brive. Le Racing a affronté l'UBB en quarts de finale de la Champions Cup le week-end dernier, l'UBB a eu des cas positifs à déplorer, et sans surprise, au moins deux joueurs (membres de la première ligne) des Ciel et Blanc ont été testés positifs au variant anglais, d'où le report du match. Le derby sera reprogrammé le week-end du 1er et 2 mai, réservé aux Coupes d'Europe, mais les deux équipes sont éliminées des joutes continentales. Les matchs Montpellier - Toulon et Agen - Bordeaux-Bègles auront quant à eux lieu le week-end du 22-23 mai si le MHR et l'UBB ne jouent pas les finales de Champions Cup et Challenge Cup. Si l'un ou les deux clubs disputent la finale, alors leur match en retard aurait lieu en semaine, le 11 mai, selon L'Equipe. Du côté de l'Auvergne, ce sont six cas positifs au variant anglais au Covid-19 du côté de Brive, adversaire de l'ASM pour une rencontre qui aurait dû se dérouler samedi à 17h45, qui ont amené la LNR à ajouter ce match à la liste déjà longue des matchs reportés du week-end.

Un cas positif à Pau, mais pas de report

Le match Racing 92 - Stade Français ayant dû se dérouler samedi à 21h05, il sera remplacé par le choc entre La Rochelle et Lyon, qui aurait dû avoir lieu à 17h45 dans le cadre du multiplex et qui sera donc décalé de quelques heures. Le multiplex, quant à lui, est donc annulé après la dernière rencontre en date à ne pas avoir encore été reportée, à savoir celle opposant Clermont et Brive. Mais c'est désormais le cas. A noter par ailleurs que le match d'ouverture de cette 21eme journée, entre Pau et Bayonne, prévu vendredi à 20h45, aura bien lieu malgré le test positif de Thomas Domingo, l'entraîneur spécialiste de la mêlée à la Section. Tous les autres tests pratiqués chez les joueurs et au sein du staff palois se sont en effet avérés négatifs.



Avec A.C



TOP 14 / 21EME JOURNEE

Vendredi 16 avril 2021

20h45 : Pau - Bayonne



Samedi 17 avril 2021

14h45 : Castres - Toulouse

21h05 : La Rochelle - Lyon



Reportés : Clermont - Brive, Montpellier - Toulon, Agen - Bordeaux-Bègles et Racing 92 - Stade Français