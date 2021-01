Top 14 - Castres : Urdapilleta fidèle au CO

Plus de 1000 points avec le CO pour Urdapilleta

Arrivé à Castres en 2015, Benjamin Urdapilleta va y rester au moins jusqu’en 2022. L’ouvreur argentin de 34 ans a prolongé son bail avec le CO ce mercredi. Le natif de Buenos Aires arrivait en fin de contrat dans moins de six mois mais a décidé de rester fidèle au club du Tarn, actuellement classé dixième du Top 14. « Je suis très heureux et très fier de pouvoir rester au CO. J’ai une femme et des enfants et c’est important pour nous de rester à Castres, ce n’est pas que ma décision. Je me sens très bien dans la ville de Castres et dans le club. Nous avons été très bien accueillis. On croise les gens dans le centre-ville et ils sont très gentils avec nous. Ça fait déjà six ans que je suis à Castres et je veux continuer l’aventure ici.Ce club m’a beaucoup apporté. On partage les mêmes valeurs, on se ressemble. Je suis très heureux de cette prolongation. Il y a des nouveaux joueurs mais ils sont aussi sympas que les anciens. Il y a un bon état d’esprit dans le groupe, on s’entend très bien », a confié l’ancien joueur de Pampas, des Harlequins et d’Oyonnax, sacré champion de France avec le CO en 2018.Depuis son arrivée à Castres, l’international argentin (même s’il n’a plus joué avec les Pumas depuis la Coupe du Monde 2019 au Japon) a disputé 127 matchs et marqué 1179 points, dont 12 matchs et 127 points (dont un essai) cette saison. Le prochain match du CO est prévu dimanche après-midi sur le terrain du Stade Français.