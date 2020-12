Top 14 : Brive renverse Castres

Et pourtant, Castres dominait largement...



Au courage, Brive est allé renverser Castres pour s'offrir une victoire à l'extérieur dans un match en retard de la quatrième journée de Top 14 (24-25). Avec trois essais en première période, les Castrais semblaient en mesure de s'imposer à domicile pour la deuxième fois de la saison.Tout s'est joué sur une pénalité de plus de 50 mètres réussie par Thomas Laranjeira à cinq minutes de la fin du match. L'arrière du CAB, le meilleur réalisateur du Top 14, a été le héros du money time et l'homme du match. A 7/8 au pied, il a inscrit six pénalités et transformé un essai d'Axel Müller. Suffisant pour offrir aux Corréziens un succès important dans la course au maintien.Thomas Laranjeira a sanctionné l'indiscipline de Castrais qui ont perdu pied en deuxième période. Ils menaient pourtant 21-6 à la mi-temps grâce à 40 minutes qui leur promettaient même le point du bonus offensif. Dès la 11eme minute, Ryno Pieterse allait dans l'en-but du CAB après une touche. Moins de dix minutes plus tard, Filipo Nakosi doublait la mise et même si Thomas Laranjeira commençait son numéro au pied pour garder les Brivistes dans le match, le COB réussissait une troisième action à sept points quand Julien Dumora a passé une nouvelle transformation, cette fois après un essai opportuniste d'Anthony Jelonch.. Pour Brive, ce deuxième succès consécutif face à un concurrent direct pour le maintien fait du bien avant de fêter Noël.