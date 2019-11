Top 14 – Brive : Giorgadze jusqu'en 2022

Actuel 12e du Top 14 après 9 journées, le CA Brive a réussi à conserver un autre élément majeur de son effectif. Après Stuart Olding le mois dernier, le club corrézien a officialisé mardi la prolongation de son international géorgien Otar Giorgadze, en fin de contrat en juin prochain et qui est désormais lié au CAB jusqu’en 2022.« Je suis très content de poursuivre l’aventure au club. J’espère que nous ferons une belle saison tous ensemble. Je me sens vraiment bien ici, dans ce groupe et dans cette ville », a réagi sur le site de son club le puissant troisième ligne de 23 ans, arrivé en 2018 en provenance de Clermont et auteur de 8 essais lors du dernier exercice. Et qui, après avoir participé à la Coupe du monde (4 matches, un essai), a signé son retour avec un nouvel essai vendredi dernier face au Stade Français.« Otar est arrivé en début de saison dernière, il est vite devenu titulaire et sa puissance a parlé sur le terrain. Il a gagné le cœur de nos supporters et nous sommes ravis qu’Otar reste en Noir et Blanc pour deux saisons supplémentaires », apprécie son entraîneur, l’Irlandais Jeremy Davidson.