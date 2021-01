Top 14 - Bordeaux-Bègles : Diaby ne devrait pas rejouer cette saison

Rien de grave en revanche pour Lamerat

Déjà privée jusqu'à la fin de l'exercice de son arrière Geoffrey Cros, victime d'une rupture des ligaments croisés à un genou, et du troisième ligne Beka Gorgadze, qui souffre de la même blessure que Cros, l'UBB, qui doit également composer avec la longue absence de l'ailier argentin Santiago Cordero, a enregistré un nouveau gros coup dur ce lundi.Gravement touché au niveau du tendon d'Achille samedi dernier sur la pelouse de la Paris-La Défense Arena lors de la victoire de son équipe face au Racing 92 (33-32),, comme le redoutait le staff du club girondins. La saison du joueur sorti en début de seconde mi-temps (50eme) - Alexandre Roumat l'avait remplacé - samedi face aux Franciliens est donc terminée également, indiquent nos confrères de Sud Ouest ce lundi.Une très mauvaise nouvelle pour le sixième du classement, qui se retrouveDepuis la reprise, l'ancien joueur de Grenoble et Oyonnax arrivé en Gironde il y a quatre ans avait ainsi disputé 14 matchs en Top 14 et 2 en Champions Cup, et tous comme titulaire. Rémi Lamerat, coéquipier de Diaby à l'UBB, n'avait, quant à lui, même pas participé à ce choc de la 19eme journée de championnat. Le trois-quart centre international s'est blessé à un mollet pendant l'échauffement.samedi (15h15). En revanche, il devrait pouvoir répondre présent le 13 février prochain lors de la venue du Stade Français Paris à Chaban-Delmas.